18th April 2026 admin Category :
Nin Sacuudiyaan ah ayaa dalka Suudaan ku guursaday gabadh Suudaaniyad ah waxayna iska dhaleen wiil, ka dib waa furay xaaskiisa wuxuuna u qaatay wiilkii uu ka dhalay dalkiisa Sacuudi Careebiya, wuxuu ku yidhi wiilkiisii hooyadaa waa dhimatay.
Wiilkii markii uu koray oo sodon jir gaaray ayaa aabihiis qirtay inuu been sheegayey oo hooyadiis ayna dhiman oo ay weli nooshahay. Wiilkaasi waa Abdullah Khojali, ciyaartooyga Sacuudiga ee kooxda the player for Saudi club Al-Nassr.
Hoos ka daawo wiilka iyo hooyadiis oo la kulansiyey
سعودي تزوج سودانيه في السودان وانجب منها ولدا ً ثم طلقها وحمل ابنه معه الى السعودية وأخبر ابنه بان امه توفيت ولما كبر الولد وصار عمره اكثر من ثلاثين سنة اعترف الأب للولد بان امه حيه وهي على قيد الحياة ذلك هو لاعب نادي النصر السعودي عبد الله خوجلي قامت احدى القنوات الفضائية باجراء… pic.twitter.com/joskRX9Iec— ツܓܛ│𓂀 (@JoyJo00) April 17, 2026