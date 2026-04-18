18th April 2026

Iran oo sheegtay, Marinka Hormuz ‘wuxuu gabi ahaanba u furan yahay’ maraakiibta ganacsiga inta ka hartay xabad joojinta

Wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araqchi Araghchi ayaa sheegay in Iran ay si buuxda dib u furi doontaa marin biyoodka Hormuz inta ka hartay wakhtiga xabad joojinta.

Qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay baraha bulshada ayuu ku sheegay:“Waxaa ka mid ahaa qaabka dhismeedka xabbad-joojinta Lubnaan, in maraakiibta ganacsi ee marin biyoodka Hormuz si buuxda loo furay inta ka harsan muddada xabbad-joojinta.”

Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa intaas ku daray: “Marinkan waxaa lagu mari doonaa iyada oo la raacayo qaab ay isku dubbariday oo horay u shaacisay Hay’adda Dekedaha iyo Maraakiibta ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*