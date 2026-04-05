5th April 2026
Ruushka oo Trump farriin u diray kadib hanjabaaddiisii
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka, Sergey Lavrov, ayaa Axaddii maanta ugu baaqay Maraykanka inuu “joojiyo hadallada hanjabaadaha ah” si loo fududeeyo “dib ugu noqoshada wada-xaajoodyada,” intii lagu jiray wicitaan dhanka telefoonka ah oo uu la yeeshay dhiggiisa Iran, Cabbaas Caraqji.
Hadalka Lavrov ayaa yimid kadib markii Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, uu ku hanjabay inuu duqeyn doono kaabayaasha muhiimka ah ee Iran haddii aysan dib u furin marin-biyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in “dhinaca Ruushka uu muujiyay rajo ku aaddan guusha dadaallada ay wadaan dhowr dal oo lagu dejinayo xiisadaha ku gedaaman Iran, taas oo la fududeyn karo haddii Maraykanku joojiyo luuqadda adag ee hanjabaadaha ah isla markaana uu dib ugu laabto wadada wada-xaajoodyada.”
Labada wasiir ayaa sidoo kale ugu baaqay Washington inay joojiso “weerarrada aan sababta lahayn ee sharci-darrada ah ee lagu qaadayo kaabayaasha rayidka,” oo ay ku jirto warshadda korontada nukliyeerka ee Bushehr ee Iran, halkaas oo ay ka shaqeeyaan khubaro Ruushka u dhalatay.
Sabtidii, Moscow ayaa bilowday daadgureynta 198 shaqaale oo ka shaqeeya warshadda kadib markii agagaarkeeda lagu garaacay weerar ay fuliyeen Maraykan iyo Israa’iil, kaas oo dilay mid ka mid ah shaqaalaha amniga, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iran.