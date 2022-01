Phophi Ramathuba, oo ah wasiirka Caafimaadka gobolka Limpopo ee Koonfur Afrika ayaa kormeer ku tagtay dugsi sare iyada oo gabdhaha d’ada yar ee uurka qaadaya uga digaysa ayaa waxay tidhi ‘open books and close legs’ Lugaha isku qabta ama dhiib dhiibsada oo bawaagta fura. Waxa hadda agu haystaa maxaad wiilasha uga hadli wayday

Doctor Phophi Ramathuba who's also a MEC visited a school in Limpopo this morning telling the girls to close their legs and open their books.



ARE YOU SERIOUS? Is this sex education by our Goverment? Victim Blaming and pushing the narrative? This is disgusting.

@ANCWL_hq @MYANC pic.twitter.com/t2knd61TLS