4th August 2026 admin Category :
Madax waynaha maamul gobaleedka jubbaland ayaa Magaalada Kismaayo Kula Kulmay wafdi ka socdo dowlada dalka Maraykanka.
Madaxweynaha Dowladda Jubaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa Magaalada Kismaayo ku qaabilay 29-kii Luulyo 2026, wafdi uu hogaaminayay Xildhibaan Ronny Jackson, oo ka koobnaa 11 Xildhibaan oo ka tirsan Koongareeska Maraykanka, Ku-simaha Safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya, Justin Davis, iyo masuuliyiin kale.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga laba geesoodka ah ee dagaalka lagula jiro argagixisada, iyo sidoo kale taageerada Dowladda Maraykanka ee dhinacyada amniga, dhismaha hay’adaha dowlada, iyo arrimaha kale ee muhiimka u ah horumarka Jubaland.
Masuuliyiinta heerka Sare ah ee kasocday Dowladda Maraykanka ayaa bogaadiyey dadaallada joogtada ah ee Dowladda Jubaland ay sannado badan ku bixisay la-dagaallanka argagixisada.
Waxay sidoo kale bogaadiyeen guulihii u dambeeyey ee ay gaareen Ciidamada Ammaanka Jubaland iyo Kumaandooska Danab qeybta Jubaland, oo iyagoo kaashanaya AFRICOM fuliyey hawlgallo wadajir ah oo lagu wiiqayo argagixisada.
Dowladda Jubaland waxay uga Mahad celisay Dowladda Maraykanka taageerada joogtada ah ee ay mudada dheer u fidinaysay shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha waxaa kulanka ku weheliyey Xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin, Xoghayaha Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka 11-aad ee Federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Mursal Maxamed Khaliif, Guddoomiyaha Guddiga Saaxiibtinimada Baarlamaanka Soomaaliya iyo Maraykanka iyo Xildhibaan Cabdirashiid Jire Qalinle, Wakiilka Dowladda Jubaland ee Golaha Mustaqbalka Soomaaliya.