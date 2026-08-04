Baasaboorkii bahdilaada

4th August 2026  admin  Category :

Raysal Wasaare Ku-xigeenka Labaad ee Soomaaliya oo sheegay inuu ka tanaasulay baasaboorka Kenya

Raysal wasaare ku xigeenka labaad ee dalka Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid ayaa dawladda Kenya u celiyey Passportkeedii ka dib markii ay laba mar oo kala duwan u diidday in uu foodda geliyo magalaada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.

Jibriil iyo wasiiru dawladaha Madaxtooyada Soomaaliya Abshir Bukhaari ayaa labadoodaba laga hor istaagay in ay ka degaan Nairobi maaddama oo iyaga oo Soomaaliya xil ka haya ay haystaan dhalashada Kenya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*