4th August 2026 admin Category :
Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka: Sida ay Kooxaha Mucaaradka & Reer Puntland, Jubbaland iyo Somaliland U Mideeyeen Codkooda. Madaxtooyada oo ka fekeraysa inay badasho musharaxeeda. Xagee isbaddalku ka yimid?
Warbixin koobaysa isbaddalka siyaasadeed ee ku yimid tartanka loogu jiro Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka: Sida ay Kooxaha Mucaaradka & Reer Puntland, Jubbaland iyo Somaliland U Mideeyeen Codkooda. Madaxtooyada oo ka fekeraysa inay badasho musharaxeeda. Xagee isbaddalku ka yimid?— 𝗦𝗢𝗠𝗔𝗟𝗜 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗔𝗠 (@Somali_Stream) August 3, 2026
Warbixin koobaysa isbaddalka siyaasadeed ee ku yimid tartanka… pic.twitter.com/UoCMIMmQOM