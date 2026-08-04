Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka

4th August 2026  admin  Category :

Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka: Sida ay Kooxaha Mucaaradka & Reer Puntland, Jubbaland iyo Somaliland U Mideeyeen Codkooda. Madaxtooyada oo ka fekeraysa inay badasho musharaxeeda. Xagee isbaddalku ka yimid?

Warbixin koobaysa isbaddalka siyaasadeed ee ku yimid tartanka loogu jiro Guddoomiyaha Golaha Shacabka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*