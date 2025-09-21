Intaas ma garan waayeen

21st September 2025

Barwaaqa sooranka reerYUrub oo xeebaha Muqdisho nadiifinaya iyo madaxda Soomaaliyeed oo iyagu ku mashquulsan boobka dhulka gaarka loo leeyahay iyokuwii umadda soomaaliyeed ka dhaxaysay

