21st September 2025

Ra’iisul Wasaare Mark Carney ayaa sheegay laga bilaabo maanta, “Canada waxay aqoonsan tahay dawladda Falastiin”.

War qoraal ah oo lagu daabacay akoonkiisa X, Carney wuxuu yiri: “Canada waxay aqoonsan tahay Dawladda Falastiin waxayna bixineysaa iskaashiyada dhismaha ballan-qaadka mustaqbalka nabdoon ee labadaba Dawladda Falastiin iyo Dawladda Israa’iil.”

