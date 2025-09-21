21st September 2025 admin Category :
Ra’iisul Wasaare Mark Carney ayaa sheegay laga bilaabo maanta, “Canada waxay aqoonsan tahay dawladda Falastiin”.
War qoraal ah oo lagu daabacay akoonkiisa X, Carney wuxuu yiri: “Canada waxay aqoonsan tahay Dawladda Falastiin waxayna bixineysaa iskaashiyada dhismaha ballan-qaadka mustaqbalka nabdoon ee labadaba Dawladda Falastiin iyo Dawladda Israa’iil.”
Canada oo noqotay dalkii ugu horreeyay ee G7 ee aqoonsada dawlad Falastiini ah
Since 1947, Canada has supported a two-state solution – Palestine and Israel living side by side in peace and security. Today, Canada recognises the State of Palestine and offers our partnership in building the promise of lasting peace in the Middle East. https://t.co/wyORqCiyib— Prime Minister of Canada (@CanadianPM) September 21, 2025