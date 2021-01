Allsanaag.com

Labadan arimood midna sharci ma ahayn markoodii horeba?

Afartii sano ee madaxweyne Farmaajo xilka hayey wax laga sugaayey inuu dhiso Ciidan Qaran. Ciidankaas oo ah mid isku dhaf ah lagana soo xulayey dhamaan gobolada iyo degmoyinka Soomaaliya.

Maanta oo maalmo uga harsan yihiin hogaankiI sharciga ahaa ee madaxweyne Farmaajo , ayaa waxa soo baxaysa labo arimood oo sharci daro ah oo dastuurka Soomaaliya ka horimanaya.

Arinta kowaad waa Waalidiin badan oo ku nool Koonfurta Soomaaliya oo warbaahinta ka hor sheegaya in in Caruurtoodii loo qaaday Ereteriya oo ay ka dhinteen dagaalkii Beelaha ee Itoobiyaanka dhexdooda ka dhacay dhowaan ee u dhaxeeyey beelaha Oromada iyo Tigreega.

Arintan Kaligii taliye, dadkiisii ku xasuuqay qaarna ku barakiciyey ciidanku dalku lahaa, oo qaramada midoobey ay ka qoreen warbixin 500 oo page oo ah xaquuqda Baniaadmka uu ku ku tuntay Isaias Afwerki, oo dalal badan oo ka mid ah bulshada caalamka ay cunaqabatayn ku saaren dalkaas human rights abuses , in Wiilal Soomaaliyeed dalka noocaas ah oo uu hogaaminayo kaligii taliyihu tababar loogu qaado si ay u soo bartaan sida loogu tunto xaquul insaanka, Soomaalida loogu caburiyo waa sharci daro, waana khiyaano Qaran.

https://www.theguardian.com/global-development/2015/jun/08/human-rights-abuses-eritrea-may-be-crimes-against-humanity-un-report

Arinta labaad ee sharci darada ah oo dawladda iyo Waalidku ay heshiiska ku yihiin, haddii ay markii hore isku haysteen “waalidka oo leh wiilashayaddii waa dhinteen iyo dawladda Farmaajo oo leh weli Ereteriya ayeey ku maqan yihiin ayaa waxa cad oo aan muran ku jirin oo dadkii aan horay u ogayn ay hadda ogaadeen ayaa waxay tahay in Caruurta tababrka dibadeed loo qaaday intooda badan inay ka soo wada jeedaan beelaha Hawiye.

Tuulada Gelinsoor ee gobolka Galguduud, waxay sheegeen inay ka maqan yihiin oo dibadda loogu qaaday Caruur gaaraysa 1000, oo ka soo wada jeeda Beesha Sacad ee Habargidir, Hawiye

Halka guud ahaan Gobolka Sanaag wiil ka soo jeeda uuna ka mid ahayn Wiilashan loo qaaday dalka dibaddiisa.

Ugu danbayntii waa khiyaano Qaran in Wiilal Soomaaliyeed tababr loogu diro nin xaaraan iyo kaligii talisnimo ku haysta dalkiisa sodon sano, sidoo kale in Beel Soomaaliyeed lagu soo hubeeyo ama loogu soo tababro inay ku gacan sareeyaan dagaalka sokeeye ee beelaha Soomaaliyeed ka dhex socda waa sharci daro, waana in Guddii ama khuburo Soomaaliyeed arintan loo saaraa, dadkii ka danbeeyana maxkamad loo soo saaraan denbiyadan ay galeen

