MW Jubbaland oo ka hadlayay masaajidka madaxtooyada Kismaayo ayaa si xoogan u dhaleeceeyey MW Faderaalka Xassan Sheekh, oo kusheegay in Qabyaaladeed oo Qaranimada ka doorbiday qabyaaladda iyo danaha Shaqsiyadeed.

“Xasan Sheekh waa murtasiq Qowmi ah oo calooshii u shaqayste beelaysan oo ay qabyaaladdu ka qaalib noqotay Qarankii uu matalayayna ka hor mariyay dan shaqsiyadeed”ayuu yiri Axmed Madoobe.

Axmed Madoobe ayaa sheegay in ay Ummadda Soomaaliyeed tahay in laga qabto Xassan Sheekh, wuxuuna sheegay in uu ka shaqeynayo dagaalo beeleysan oo Soomaaliya dib loogu cesho.

“Xassan Sheikh waa Mujrim Xarbi ah oo ay mudantahay in umadda Somaliyeed laga qabto fasaadka uu wado maanta Hassan Waxa uu ka shaqaynayaa in laba qof oo wada dhalatay qori isugu dhiibo meel aysan xabadi ka dhacaynin maanta majirto waxa uu boobaya hantidii umadda isaga oo xitaa qabuurihii soo faagay ayuu masaajidka ka dhaxleeyay musuqaan la dagaalamaynaa xitaa ma xishoonayo mana is arko waxa uu ku dhaqmayo” ayuu yiri Axmed Madoobe.

MW Jubbaland ayaa kusifeeyey MW Xassan Sh in uu kala saari waayay danaha Qaranka iyo qoyskiisa, oo uu caruurta iyo xaasaskiisa dawladnimada dhexgaliyey, isago Axmed Madoobe sheegay in uusan isagu waligiis jirin qof ka tirsan xaafaddiisa oo JL dhexgala arrimaha maamulka.

“War ani xitaa hadanan wax idiin qaban waxaan idinka ceshaday qoyskayga & reerkayga Hassan Sheikh Caruurtiisa iyo xaasaskiisa ayaa meel walba boob ka wada wali, ma aragteen wiil aan dhalay mid ila dhashay & xaas aan qabo oo Dowladda JL dhexx tagaan? Qofka Masuulka ah xitaa haduusan xaasaskiisa & caruurtiisa xasilin karin muxuu ummadda kale u qaban kara” ayuu yiri Axmed Madoobe.