JFS : Xagee loo socdaa? Maxaase xal ah? Qore: Ahmed Abdilahi Foore

Waxaa kasoo wareegtay 33 sano markii dalku dagaal sukeeye galay sanadkii 1991. Waa mudda wax kasta oo dawlad dhis ah lagu qaban karayey, Balse meeshii laynaka rabay ma gaarin. Maxaa sababbay waa dood gaar ah.

Dalka 10-kii sano ee u danbaysay waxaa moodaa in colaadaha guduhu aad u xoogaysteen, awoodii JFSkana ay meesha ka maqantahay. Colaadahaas oo la rumaysanyahay inay kuwa si iskood ah gudaha uga qarxay, iyo kuwa dalalka deriska ah abuurayaan, si ay naha ay leeyihiin ugu gaaran.

Khilaaf xooggan oo JFSka iyo Maamul Goboleedka ka dhexeeya waa sii xoogaystaa mar kasta, halkii la rabay in la helo isu soo dhowaanshiyo, Isfahan, Isqancin iyo wadashaqayn buuxda, si hore loogu socdo. Waxa is waydiin leh, haddii arrima masiiri ah laysku khilaafo, miyeysan sahal ahayn in laga heshiiyo? Ma dana shakhsi ah baa laysku khilaafsanyahay? Mooyee, kolay shacabkayagii waa idinku wareernay dalkiina wareerise. Itoobiya ayaa rabta iyana inay soo gaarto Biyaha Badda Soomaaliya.

Wax badan baa erayga gaaristaas, iyo heshiiska JFS lasoo gashayba ku gaydaaman. Waxaase xaqiiqo ah in Itoobiya Caalamka ka dhaadhicisay in Badd looga helo Soomaaliya. Madaxweynaha Faransiiska oo Itoobiya booqasho ku yimi ayaa safka hore kaga jira in Itoobiya Badd hesho.

Faransiiska, isagaa Itoobiya ka taageera Dhisida Ciidanka Badda. Maxaa uga qorshaysan, madaxdeena JFSka Aqoonyahankan, Siyaasiyiinta iyo qof kasta oo gaham durugsan u leh arrimahan socda. Sidoo kale, Madaxweynaha Turkiga wuxuu si cad u qeexay in Itoobiya muhiim tahay, Soomaaliyana uu ka doorbidayo.

Arrintu markay Dana Qaran tahay si kasta oo aad is baahaysi u tihiin dalkaas waa khasab inaa si qotodheer u digtoonaataa. Kumana fila oo kaliya in lagu miisaamo garabka aad ka helayso iyo Diinta uu haysto.Turkiga isna si cad buu u sheegay in Itoobiya Biyaha Soomaaliya soo gaarto.

Sanaddo, ka horna Kenya baa Badd xoogg inakaga qaaday. Walina waxay diyaar u tahay inaysan intaas ku harin dhulna ku darsato. Arrimahaas aan soo sheegay mahan, kuwa kaliya ee taagan hadda balse waa ogaalkay intaa isleeyahay xal deg-deg bay u baahnaan lahaayeen.

Ugu damayn, Dalka JFSka ma laha Madaxda markaas xilka haysaa. Waan wada leenahay. Arrintu meel sahlan ma maraayo anniga fahamkayga. Waxa kaliya ee xal inoo noqon karaa, waa in dana shakhsi ah la tuuraa, laysu hoggaansamaa, dalkana la badbaadiyaa. Hadysan dhicin, meel aynaan kasoo laaban karin baan tegaynaa.

Qore: Ahmed Abdilahi Foore