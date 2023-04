Xaaladda Laascaanood iyo doorashada Somaliland

WASHINGTON — Mareykanka ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka socda Laascaanood, isaga oo ka digaya in colaadda sii socota ay kordhin doonto suurtagalnimada in kooxaha xagjirka ahi ay abuuraan xasillooni darro ballaaran oo uga sii dari doontaa dhibaatooyinka bani’aadamnimo ee taagan.

Bayaan kasoo baxay wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo saaxiibada kale ee caalamka iyo dalalka deriska ah ay ku baaqayaan ‘dejinta xiisadda, u hoggaansanaanta xabbad-joojinta lagu heshiiyey, iyo dib u bilaabista wadahadal wax ku ool ah.’

“Waxaan ugu baaqaynaa Somaliland inay dib u soo celiso ciidamadeeda ammaanka, si ay u muujiso sida ay uga go’an tahay mabaadi’daas. Waxaan ugu baaqaynaa maleeshiyaadka ku sugan Laascaanood inay ka waantoobaan falalka guracan ee ka dhanka ah ciidamada Somaliland. Waxaan taageersanahay ka qaybgalka wax ku oolka ah ee dawladda Faderaalka ee Soomaaliya iyo imaatinka ergada odayaasha beelaha, waxaanan soo dhawaynaynaa ballan-qaadkii Madaxweynaha Somaliland Biixi ee ahaa inuu weftiga kula kulmo Hargeysa.” ayuu raaciyay bayaanka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka.

“Waxaa kale oo aanu walaac ka muujinaynaa in doorashada madaxtooyada Somaliland uu dib u dhac ku yimid tan iyo November 2022, taas oo aad uga fog wakhtiga ku cad dastuurka Somaliland. Waxaan ugu baaqaynaa maamulka Somaliland inay dejiyaan jadwal cad, ayna sida ugu dhaqsaha badan u soo dhameystiraan doorashada. Maraykanku waxa uu diyaar u yahay in uu isticmaalo awoodaha ku cad qodobka 212(a)(3)(c) ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xaddido bixinta fiisaha masuuiyiinta hadda ama hore ee Soomaaliya ama shakhsiyaadka kale ee la aaminsan yahay in ay masuul ka yihiin, ama ku lug leeyihiin , wax u dhimaya geedi socodka dimuquraadiyadeed Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland.” ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka dowladda Mareykanka.