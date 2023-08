Ha’yad Cusub oo la sameeyey ayaa madax looga dhigay Tuug hore iyo Argagixiso hore

Dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhowaaqday xarun cusub oo qaabilsan cilmi-baarista iyo ka hortagga fikirka xagjirnimada oo Soomaaliya muhiim u ah, maadaama ay ka dagaalamayaan kooxo argagixiso ah.

Hay’adan cusub ee ee Xarunta Qaran ee Tubsan ayaa Agaasime looga dhigay Tuuga ugu caansan Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur. oo da’ yar kaga xaday Soomaalida lacag gaaraysa 30 milyan

Halka ku xigeenkiisa laga dhigay Ibraahim Aadan Ibraahim Nadaara oo ahaa ninkii alshabaabka u qaabilsanaa dhanka waxbarashda ee gobolada Bay iyo Bakool

#BreakingNews: These clips are from #SNTV 6 years ago; at that time, Ibrahim Adan Ibrahim was member of #Alshabab.



Today, however, he has been appointed to Deputy Director of Tubsan Centre of combating violent extremism.



Although, Ibrahim has still links with #Alshabab, it is… pic.twitter.com/efap8nf8qN