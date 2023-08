Musuqmaasaq Soomaaliya oo maraya halkii ugu saraysay

Deeqaha Caalamku ugu deeqo Soomaaliya oo aan horay u soo dhaafi jirin Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya, ayaa hadda waxa ku darsamay arin khatarteeda leh oo ah in hubkii loogu deeqay Soomaaliya ee loogu tala galay in lagula dagaalamo alshabaabka meel kasta oo ay Soomaaliya ka joogaan ayaa in inta ranji lagu buufiyey waxa beelo u qaybsaday beesha Hawiye

Sidoo kale wasaaraddii dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa beel ahaan loo maamulaa oo laga dhigtay meel laga helo Fiiso lagu helo si dalka looga tahriibo.

Labada Muuqaal ee hoose ayaa ku tusaysa musuqmasaqa Dawladda Xasan Culusoow halka ay marayso

To end corruption and nepotism we should start from the top. The parliament should call on HSM to ask him about corruption and nepotism! pic.twitter.com/oJPwOPqCMN