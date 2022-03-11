Bahada Allsanaag, waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan dhamaan Qoyska reer Cali Jibriil oo maanta hooyadood Magool Nuur ku geeriyootay magaalada Buraan ee gobolka Sanaag.

Marxuumadda ayaa ahayd hooyada dhashay Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Jibriil, oo ka mid ah Xildhibaanada barlamaanka Puntland ee laga soo doorto degmada Buraan

Waxaanu Marxuumadda Allah uga baryayanaa inuu Janaddii Fardowsa ka waraabiyo, Qaraabadii iyo ehelkiina ay ka tagtayna samir iyo iimaan uu ka siiyo. Aamiin Aamiin Aamiin.

Tacsidan mid la mid ah waxa diraya Qoyska reer Cabdulaahi Urcad

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: 185]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: 185].

قال ابن كثير- رحمه الله -: «يخبر تعالى إخبارًا عامًّا يعمُّ جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: 26، 27].

اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنسو ابدله بدار خير من داره و اهلا خير من اهل وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر و من عذاب النار اللهم انت ربه و انت الذي خلقته وانت الذي هديته للاسلام و انت الذي اكرمته بالايمان و انت علامالغيوب تعلم ما بسره و علانيتهانت الكريم و لا كريم غيرك و هو الضعيف الراجي بكرمك و عفوك نزل بجوارك فاكرمه بمقعد صدق عندك يا جبار السماوات والارضا اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعف عنه اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعف عنه اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعف ع اللهــــم .. تقبل منه صلاته لك ، و ثبِّته على الصراط يوم تزل الأقداما للهــــم .. تقبل منه صيامه ، و سائر طاعاته ، و صالح أعماله ، و أثقل بها ميزانه يوم القيامة ، و اجعله من الفائزين