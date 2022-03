Maxaa ka jira in Puntland loo samaeeyey in lagu helo dawlad Somaaliyeed. Yaase u xil saaray howshaas.

Siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka Puntland ayaa had iyo jeer ku dooda in maamulka Puntland loo sameeyey inay Soomaali isku keenaan. si loo helo dawlad dhexe oo xoog leh.

Hadda oo ay Puntland jirto dhowr iyo labaatan sano, ayaa waxa mudan in lays waydiiyo Puntland ma samaysay waxay Soomaalida inteeda kale daydaan oo ay u arkaan hab dhaqan wanaagsan oo gacmaha laysku qabsan karo sida

Dimoqraadiyad iyo doorasho xor ah , Caddalad, Musuqmaasaq l’aan, horumar dhanka bulshada ah , midnimo , nin jeclaysi la’aan , maamulka oo aan lagu soo koobin caasimadda oo qura sidii Kacaankii iyo Midnimo

Intaan kor soo sheegay dhamaantood dawladda Puntland waxay kala mid tahay dawladdii Kacaankii Siyaad Bare, qaarkoodna waa ka hooseeyaan ama ka liitaan oo dawladdii kacaanka kama dhici jirin Agaasime xilka laga qaaday oo magaalo dhan burburiyey, ka dibna xillkii lagu soo celiyey, iyadoo labo Cali is waydiin khasaarihii dhacay.

Sidaas awgeed Haddii ay jireen siyaasiyiin reer Puntland ah oo xalaal ah, daacadna ka ahaa in Puntland lagu raadiyo Soomaali inteeda kale, hadda waxa afduubtay koox guracan oo u haysta in Puntland loo asaasay in labada Kursi ee Ugu sareeya ee Soomaliya mid lagu helo. Waxayna ka soo wada jeedaan hal beel oo ka mid ah beelaha Puntland.

Kooxdan Guracan ee Puntland ka dhigtay Jaranjarada ay ku gaaraan madaxda Soomaaliya, iska daa Soomaali ay isu keenaane kama hadlaan degaanaddii Puntland oo ay beeluhu isku darsadeen ayaa barkood maqan yihiin

Haddii ay Puntland Hal ku dheg ka dhigatay Soomaali ayaa raadinayanaa, waxa is waydiin mudan Soomaalida inteeda kale sidaas ma u arkaan.

Beelaha Isaaq, Hawiye iyo Raxaweyntu, marna iyagu waqti kuma lumin Soomaali laysu keenayo, dalkana sida sahlan kuma ayna burburiyeen haddii ay rajo ka qabaan Soomaali oo si wada jir ah wax u wada qaybsanaysa nabadna ku wada nool . Beesha Hawiye in sida hadda la yahay oo Muqdisho loo aqoonsan yhaay inay Soomaaliya tahay oo aan sidaa wax laga bedelin waa rabaan. Waxayna u soo doorteen inay arintaa uga shaqeeyaan Saadiq John, Jeesoow iyo kuwa la mid ah.

Beesha Isaaq, iyaguna sidan ay hadda yihiin ayeey ugu badisaa, oo mar walba oo Soomaaliya laga sii quusto in laysu keeno waxay u arkaan in aqoonsigoodi soo dhowaanayo, dhul ayna lahayna xoog ugu qabsanayaan kaalamada Bulshada caalamku ugu deeqaan bani aadanimada

Ugu danbayntii, haddii ay jireen siyaasiyiin ka mid ah beelaha Harti oo doonayey inay Soomaali raadiyaan waxa ka xoog batay kuwa doonaya inay maamulka Puntland Jaranjaro ay ku gaaraan Villa Soomaaliya ka dhigtaan. Waxayna bilaabaan habeenka la doorto madaxweynaha Puntland .

Sidoo kale waa dood raqiis ah inaad tiraahdid kuwii ku dilay, ku xasuuqay kuna soo barakiciyey ayaan iyago waxba aan iska bedelin , oo guryahaagii bililiqo ku haysta ayaan raadinayaa, qaarkoodna u haystaan inay ku adkaadeen dagaaladdii sokeeye ee Soomaaliyam oo iyagu waxay rabaan maajee ayna wax kale ayna soconayn

ALLSANAG.COM