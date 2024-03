Sidee buu u dhintay suxufigan lagu dilay Cabudwaaq ee geeridiisu dad badan ka caraysiisay?

Cabdikariin Axmed Bulxan oo ahaa saxafi ka tirsan Telafishinka Qaranka ee Soomaaliya ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas ku dhacday shalay.

Sida uu BBC da u sheegay Maxamuud Axmed Bulxan oo ah walaalka Cabdikariin, nin ay shaqo wadaag ahaayeen ayay tuhmayaan in uu rasaasta ku dhuftay, kadib muran ka dhashay dhinac shaqada.

“Sideed saac iyo ayaa la isoo wacay oo la ii sheegay in ninkaas dhib soo gaaray, waxaana la ii sheegay in nin ay qaraabo dhaw yihiin dhibka soo gaarsiiyay,” ayuu yiri Maxamuud.

Qoyska ayaa sheegay in ay isku dayeen in u qaadaan dhaawaca magaalada Muqdisho balse aysan u suurta galin maadaama ay waayeen diyaarad ay ku qaadaan, sidoo kale mar ay ka fakareen in ay geeyaan magaalada Galkacyana uu walaac ku abuuray jidka oo raf ah iyo wadada oo dheer, maadaama xaalka Cabdikariin cuslanaa aysan ku dhiiran Karin in ay wadadaas la maraan.

Sababta ay u doonayeen in magaalooyinkaas ay ugu qaadaan dhaawac ayay ku sheegeen in ay ahayd maadaama adeega caafimaadka ee magaalada Caabudwaaq ee falku ka dhacay uusan wanaagsanayn.

“Runtii Cabdikariin waxa uu u dhintay daryeel caafimaad oo uusan ka helin degmada, waayo isbitaalo fiican oo meeshaan ka shaqeeya hadda ma jiraan, iyo dhaqaatiirba,” ayuu BBC da u sheegay Maxamuud oo faahfaahinayay sida uu isugu dayay in uu daryeel ugu raadiyo walaalkiis.

Rasaasta ayaa Cabdikariin waxa ay uga dhacday madaxa, taas oo sii xumeysay xaalkiisa caafimaad.

Ninka lagu tuhunsan yahay in uu geystay dilka ayaa la sheegay in uu isaga baxsaday goobta, balse markii dambe la soo qabtay.

“Dad ehelada ah ayaa ka daba tagay oo soo qabtay, waxa uuna ku jiraa saldhigga.” Ayuu hadalkiis BBC da u sheegay Maxamuud.

Magaalada Cabudwaaq ayaa waxaa marar badan ka dhacay dilal loo gaystay dad rayid ah. Bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo ayaa waxaa ay koox hubaysan ku dileen gudaha magaalada hooyo ganacsi yar ku lahayd magaalada, waxaana la sheegay in ay doonayeen in ay ka dhacaan taleefan.

Inta badan dilalka ka dhaca magaaladaan ayaa ah kuwa salka ku haya aanooyinka qabiilka oo ku badan deegaankaas.

“Waxaan rajeyneynaa in uu cadaalad helo, oo dadka sida bareerka ah maalin walba u dila dadka wax galka ah ay ku waana qaataan,” ayuu yiri mid kamid ah dad deegaanka Caabduwaaq o ka hadlay walaac uu ka qabo dilalka ka dhaca magaalada.

Qoyska Cabdikariin ayaa sheegay in ay isku dayayaan sidii ay cadaalad ugu heli lahaayeen wiilkooda.

Maanta ayaa lagu aasay Cabdikariin qabuuraha degmada Cabudwaaq.

Wasiirka ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan al Cadaala ayaa ka tacsiyeeyay geerida wariyahaan ka tirsanaa warbaahinta qaranka Soomaaliya, isaga oo sheegay in uu mudooyinkii dambe ka shaqaynayay samafalka, gacantana ku hayay xarun lagu taakuleeyo agoonta.

Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka tacsiyeey geerida suxufiga, isaga oo ku tilmaamay in uu ahaa nin wax ku kordhiyay bulshadiisa.

“Wuxuu ahaa qof waxtar u lahaa bulshadii uu ku dhexnoolaa codkiisa ugu hiiliyay dadka mudan in la garab is taago ee ku nool Gobalada dhexe,” ayuu bartiisa Facebook ku daabacay Shariif Sheikh Axmed.

Maamulka degmada Caabduwaaq ayaa sheegay in ay ka xun yihiin falkaan, ayna ka shaqayn doonaan sidii uu cadaalad u heli lahaa Cabdikariin Bulxan.