Sidee ayay Mareykanka iyo Israa’iil ugu suurto-gashay inay dilaan Cali Khamenei?
Weerarka lagu dilay hoggaamiyihii sare ee Iran, Ayatullah Ali Khamenei, ma dhicin saqdii dhexe sidii la filayay, balse wuxuu dhacay maalin cad.
Sababtu waxay ahayd Maraykanka iyo Israa’iil waxay go’aansadeen inay ka faa’iidaystaan sirdoon aad muhiim u ah oo yimid saacado ka hor weerarka.
Muddo bilo ah, labada waddan waxay sugayeen fursad ku habboon oo ay kula kulmaan shakhsiyaad heersare ah oo Iran ah, iyagoo og in Khamenei uu ku sugnaan doono xarunta uu deggan yahay ee bartamaha Tehran subaxnimada Sabtida.
Waxaa kale oo ay ka war hayeen halka ay isku mar ku kulmeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada iyo sirdoonka.
Muddo bilo ah, Maraykanka iyo Israa’iil waxay la socdeen dhaq-dhaqaaqa Hoggaamiyaha Sare.
Istaraatiijiyadoodu waa qarsoodi, laakiin qoraallada Trump ee baraha bulshada ayaa soo jeedinaya arrin.
“Ciidamada ammaanka iyo nidaamka raacaya waa ay awoodi waayeen inay ka takhalusaan [Cali Khamenei],” ayuu lagu yiri.
Tani ama waa qof dhegaysanayay ama si farsamo ah ayay ula socdeen.
Sannadkii hore, intii lagu jiray dagaalkii Noofambar, Israa’iil waxay bartilmaameedsatay saynisyahanno iyo saraakiil xiriir la leh barnaamijka nukliyeerka ee Iran.
Waxaa la sheegay in ay adeegsatay nidaamyada taleefoonnada iyo isgaarsiinta si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa dadka ay rabto.
Tani waxay mararka qaarkood ku lug leedahay ilaalada la socda ee saraakiisha.
Tani waxay ka caawisaa inay saadaaliyaan waqtigooda iyo noloshooda. Waxaa kale oo ay tilmaamaysaa waqtiga saxda ah ee la weerarayo.
Iran way og tahay in hoggaamiyaheeda ugu sarreeya uu cadow ku hareeraysan yahay.
Waxaa kale oo ay garwaaqsan tahay in haddii aan hore looga sii fekerin walaacooda amni ay wax u dhimayso ammaanka iyo bedqabka Iran.
Tani waxay markaas albaabbada u furaysaa Maraykanka iyo Israa’iil inay sii xoogaystaan oo ay siyaabo kale u raacaan.
Sidaa awgeed Iiraaniyiintu waxa laga yaabaa inaanay filayn in weerar lagu soo qaadi doono maalintaas.
Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in hay’adda sirdoonka Maraykanka ee (CIA) ay heshay macluumaad sheegaya in Cali Khamenei uu kulan lahaa subaxnimadii Sabtida.
Si kastaba ha ahaatee, warkaas waxaa loo gudbiyay Israa’iil, markaas ayayna Israa’iil weerarka fulisay.
Waxa hadda dhacaya waxay u muuqdaan qaybsi hawleed u dhexeeya Israa’iil oo weeraraysa bartilmaameedyada rasmiga ah ee milateriga iyo Maraykanka oo weeraraya fariisimaha Iran iyo goobaha hubka.
Sirdoonka Israa’iil ayaa kashifay dhaqdhaqaaqa taliyaha guud ee ciidanka iyo saraakiil kale oo sarsare.
Markii ay Israa’iil heshay macluumaadkan, waxay diyaarisay inay weerar ku qaaddo diyaaradaha xambaara gantaallada riddada dheer.
Ujeeddada fursaddan looga faa’iidaysanayo ma aha in la fuliyo hal weerar oo keliya, balse waa in laga dhigo billowga guluf weyn oo socon doona.
Diyaaradaha Israa’iil waxay ku qaadan kartaa labo saacadood inay gaaraan Tehran. Laakiin, ma cadda fogaanta ay gantaallada ka soo gani jireen.
Diyaaradaha Israa’iil waxay u adeegsadeen 30 bam si ay u weeraraan gidaarrada dhismaha Cali Khamenei qiyaastii 3:40 habeennimo.
Sababta tan loo sameeyay waxay u badan tahay in maamulaha sare uu isticmaalo qolalka dhulka hoostiisa ah ee gidaarka ku dhex yaalla si uu u badbaado.
Waxaa laga yaabaa in loo baahday hub kala duwan si loo guda galo bartilmaameedka.
Goobo kale oo ku yaalla caasimadda Iran ee Tehran, sida xafiiska Madaxweyne Masoud Pezeshkian, ayaa sidoo kale la weeraray.
Madaxweynaha Iran ayaa markii dambe soo saaray bayaan uu ku sheegay inuu badbaaday.
Iran ayaa xaqiijisay dhimashada saddex sarkaal oo sare oo milateri ah.
Kuwaas waxaa ka mid ah Xoghayaha Golaha Amniga Cali Shamkhani, Wasiirka Gaashaandhigga Jeneraal Aziz Nasirzadeh iyo Taliyaha Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran Jeneraal Mohammad Pakpour.
Markii ay diyaaradaha Iran weerarayeen, xilligaas Trump meesha uu ka joogay Florida waagu ma beryin — waxay ahayd xilli dambe oo habeen ah.
Waxay qaadaneysay saacado in la xaqiijiyo in la dilay Hoggaamiyaha Sare ee Iran.
Iran, si kastaba ha ahaatee, waxay u diyaarsaneyd weerar noocan oo kale ah.
Waxay diyaarisay beddelkiisa, xitaa haddii aan la dilin Cali Khamenei oo keliya balse haddii la dilo saraakiisha kale ee sarsare.
Tani waxay ka dhigan tahay inaan wali la caddayn karin saamaynta ay dilka Cali Khamenei ku yeelan karto dagaalka socda.