Nin 38 sano maraykanka ugu xirnaa dambi uusan gaysan oo ugu dambayntii xabsiga ku geeriyooday

Ma lihi wax dambi ah”. Krishna Maharaj oo Ingiriis ah ayaa hadalkaas u sheegay maxkamadda, warbaahinta iyo qareenadiisa. Wuxuu u xirnaa 38 sano dambi uusan galin.

Muddadaas oo dhan waxa uu ku jiray xabsiga gobolka Florida ee dalka Maraykanka, ka dib markii lagu helay in uu laba nin ku dilay Miami sannadkii 1986-kii.

Inkasta oo garsooruhu uu ogolaaday in aanu geysan dambiyo ay galeen xubno ka tirsan kooxda Medellín ee uu hoggaamiyo Pablo Escobar, haddana Maharaj ma helin xorriyaddiisa.

5-tii Agoosto, isagoo 85 jir ah, Maharaj wuxuu ku dhintay isbitaalka xabsiga halkaas oo la dhigay.

“Markii ay igu xukumeen dil, taasi waxay ahayd xukunkeygii ugu horeeyay, waxaan ku dhacay sagxadda maxkamada. Waan rumaysan kari waayay in la igu xukumay dambi aanan garanayn, oo aanan waligay geysan,” ayuu yidhi Maharaj Wareysi uu siiyey BBC 2019.

Qareenka Maharaj, Clive Stafford Smith, ayaa u suurtagashay in uu xukunka dilka ah u bedelo xabsi daa’im, ka dibna waxa uu ku guulaystay in maxkamaddu xukmiso in Maharaj aanu mas’uul ka ahayn dhimashada lagu xukumay.

Laakinse way u suurto gali weyday inuu xabsiga ka saaro.

Qoraalka sawirka,Krishna Maharaj

Maxkamaddu waxay sheegtay in la hayo caddaymo ku filan oo muujinaya in Maharaj aanu wax dambi ah lahayn, balse kuma filna in la sii daayo,” ayuu Stafford u sheegay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa Britain.

Haatan xaaska Maharaj, Miss Marita iyo Stafford ayaa isku diyaarinaya in maydkiisa loo qaado waddankii uu asal ahaan ka soo jeedo.

Oktoobar 16, 1986, muwaadin Jamaican Derrick Moo Young iyo wiilkiisa Duane ayaa meydkooda laga helay qol ku yaal DuPont Plaza Hotel ee Miami.

Dhammaan meydadka waxaa ka muuqday dhaawacyo rasaas ah. Baaritaan ayaa bilowday taasoo keentay in dacwad lagu soo oogo Kris Maharaj.

Maharaj, oo Ingiriis ah, asalkiisuna Hindi yahay, oo ah milyaneer ka shaqaysta ganacsiga soo dejinta muuska, ayaa muran ganacsi dhex maray Moo Young.

Sida laga soo xigtay warbixinnada bilayska, Maharaj wuxuu qorsheeyay inuu kula kulmo Moo Young mid ka mid ah qolalka hoteelka. Sida laga soo xigtay mid ka mid ah goobjoogayaasha, markii ay qolka ku jireen, Maharaj ayaa toogtay Moo Young iyo wiilkiisa.

Sababta ayaa lagu tuhmayaa in ay tahay muran ka dhashay lacag uu Moo Young si been abuur ah uga qaatay qaar ka mid ah qaraabada Maharaj ee jasiirada Trinidad, Maharajna uu doonayay in uu soo celiyo.

Qoraalka sawirka,Qareenka Maharaj, Clive Stafford Smith

Maharaj ayaa la xiray, isagoo lagu eedeeyay inuu dilay labo qof, wax ka yar hal sano kaddib, waxaa lagu xukumay dil toogasho ah.

“Ma joogin hoteelka, lix qofna waxay yiraahdeen maalintaas waxaan joogay meel 30 kiiloomitir u jirta hoteelka. Ma rumaysan karin inay igu xukumayaan,” Maharaj ayaa sidaa u sheegay BBC 2019-kii.

Muddo lix sano ah, inkasta oo maxbuusku isku dayey inuu caddeeyo inuusan wax dambi ah lahayn oo uu ka fogaado ciqaabta dilka, ma jiraan wax isbeddel ah. 1993, Stafford, oo ah qareen xuquuqul insaanka, ayaa go’aansaday inuu kiiska galo.

Yaa ku lug lahaa

Waxa ugu horeeyay ee uu Stafford sameeyay waxa ay ahayd in uu racfaan ka qaato in xukunka dilka ah loogu badalo xabsi daa’in, kaas oo uu ku guulaystay 2002. Kadib waxa uu xooga saaray in uu cadeeyo in Maharaj aanu wax dambi ah galin.

Dembigu wuxuu dhacay 1980-meeyadii, markii ka ganacsiga maandooriyaha uu ku baahay Miami; gaar ahaan dagaalka qarsoodiga ah ee u dhexeeya shirkadaha Colombia iyo kuwa ka ganacsada daroogada Cuba dhexdooda.

Stafford waxa uu helay caddaymo muujinaya in Moo Young uu ku lug lahaa ka ganacsiga maandooriyaha dilkiisana lagu eedeeyay in ay fuliyeen xubno ka tirsan kooxda Medellín.

Asal ahaan, dilka waxaa amray Pablo Escobar, waxaana fuliyey taageerayaashiisa.

“Waxaan u safray Medellín si aan u helo xubno hore oo burcad ah oo weli nool, si aan ugu markhaati furo kiiska, waxayna sheegeen in Maharaj uusan wax lug ah ku lahayn dambiga,” Stafford ayaa u sheegay BBC.

Muddo dhowr sano ah, qareenku wuxuu raadinayay qaab uu ugu furo kiis cusub Maharaj, isagoo isticmaalaya dhammaan cadeymihii la aruuriyay ee muujinayay inay jiraan dad kale oo danaynayey dilka Moo Young iyo gaar ahaan lix markhaati oo xaqiijiyay inuu aad uga fogaa goobta uu dilku ka dhacay.

Laakin codsi kasta oo naxariis ama isku day ah in rafcaan laga qaato, ayaa la diiday.

“Dawladda federaalka oo aan doonayn in ay dhegaysato caddaynta iyo guul-darraysiga in la sii daayo qof aan waxba galabsan waa wax laga xumaado” ayuu Stafford u sheegay BBC.

Qoraalka sawirka,John Jairo Velásquez oo loo yaqaano Popeye

Caddaymo markhaati

Bishii Nofeembar 2017, sarkaal hore oo ka tirsan hay’adda al dagaallanka Maandooriyaha (DEA), ayaa u sheegay maxkamadda in dadka lala xiriirinayo Pablo Escobar ay ku sugnaayeen mid ka mid ah qolalka DuPont Plaza Hotel maalintii uu dilka dhacay.

Sida ku cad hadalka sarkaalkaas hore, Escobar wuxuu amar ku bixiyay Moo Young in la dilo sababtoo ah wuxuu haystay lacag uu ururkiisu lahaa, wuxuuna sii mariyey hanaan khiyaano leh oo uu lacagtaas ku xalaaleystay.

Waxa uu sheegay in xogtan uu ka helay Jhon Jairo Velásquez, oo loo yaqaan Popeye, kaas oo la sii daayay Agoosto 2014 ka dib markii uu 23 sano ku jiray xabsiga.

Popeye wuxuu ahaa mid ka mid ah ku-xigeennada ugu sarreeya ee Escobar, sida laga soo xigtay markhaatiga sarkaalkii hore, ujeeddada ayaa ahayd in la hagaajiyo akhlaaqdiisa oo uu shaaca ka qaado in Maharaj si khalad ah loo xiray.

Cadeymaha cusub, oo ka xoog badan tii uu horey u helay 2019 ka dib 33 sano oo dambiga la galay, qareenkiisa ayaa u dagaalamay in kiiska Maharaj dib loo eego, si loo caddeeyo inuusan wax dambi ah laheyn oo uu ku laabto gurigiisa.

Isla sanadkaas, Garsoore ka tirsan Maxkamadda Racfaanka ee Mareykanka, ayaa tilmaamay in ay jiraan waxyaabo caddeynaya in Maharaj uusan dambi lahayn.

Si kastaba ha ahaatee, markii kiisku uu u gudbay Maxkamadda Racfaanka ee Federaalka, waxay go’aamisay in go’aanka garsoorka uusan ku filneyn inuu sii daayo Maharaj.

Xaaskiisa Marita Maharaj, oo aan joojin inay ninkeeda booqato muddo 38 sano ah, ayaa u guurtay England dhowr sano ka hor iyadoo ku fekeraysay in ninkeeda loo wareejin doono xabsi British ah.

Laakiin 5-tii Agoosto, mushkilado caafimaad darro oo is biirsaday ka dib ayuu Maharaj ku geeriyooday isbitaalkii xabsiga ee la dhigay.