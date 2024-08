Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhowr jeer ku celceliyey in dowladdiisu xoogga saarayso isku filnaanshaha cunnada ee gudaha dalka lana xoojinayo wax soo saarka beeralayda dalka sida horraan uu ka sheegay baarlamaanka dalkiisa.

Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka Bariga Afrika ku yaalla ee leh dhul beereed baaxad leh.

Deegaannada ismaamullada Itoobiya ee hadda xoogga saaraya soo saarista noocyo kala duwan oo cunooyin ah oo dabooli kara baahida cunnada dalkaas waxaa ka mid ah Dowlad-deegaanka Soomaalida.

Sida uu BBC-da u sheegay Cabdiqaadir Iimaan Maxamuud oo ah madaxa xafiiska beeraha ee Dowlad-deeganka Soomalida, waxay qorshynayaan soo saairsta bariis kaafin kara baahida deegaanka iyo Itoobi

Hindisahan wax-soo-saar oo dhanka bariiska ah ayuu Xafiiska beeraha ee degaanku sheegay inay filayaan inay wax-ka-beddesho cunta yarida sarena loogu qaadayo yoolka ay dowlad deegaanku ku hiigsanayso isku-filnaansho cunto.

“Mashruucan waa qayb ka mid ah barnaamijka dib u casriyeyna ama xoojinta wax soo saarka oo qorshihiisu yahay 10 sano,” ayuu yiri Cabdiqaadir Iimaan.

Bariiska ayaa ka mid ah cunnooyinka rasmiga ah ee ay Soomaalidu isticmaasho balse inta badan dalalka ku yaalla qaaradda ugu yimaada dibadda.

Madaxa xafiiska Beeradah Cabdiqaadir Iimaan Maxamuud, wuxuu BBC-da u sheegay in mashruucan looga goleeyahay in lagu dhimo ku-tiirsanaanta badeecadaha cunada ee dibadda laga keeno.

Deegaanada laga beeray bariiska

Mashruucan ayaa wejigiisa koobaad laga sameynayaa dhul gaaraya ilaa 3,000 hektar basle bilowgii ayuu mashruucu la kulmay caqabado ka dhashay fatahaado ka dhacay deegaanka sida uu BBC-da u sheegay Cabdiqaadri Iimaan madaxa y xafiiska beeraha ee dowlada deegaanka Soomaalida.

Wuxuu sheegay in caqabado ay dhaliyen fatahaado ka dhacay deegaanka owgeed ay u suura gashay in la beero dhul dhan ilaa 600 hektar.

Cabdiqaadir, wuxuu sheegay in habkan wax soo saarka bariiska loo adeegsanayo qalabyo casri ah oo ay ka mid yihiin cagaf cagafyo, abuur tayo leh iyo waraab xoog leh.

“Mashruucan in la beero oo si fiican loo beero oo shacabku beeraan oo dhul badan laga beero sanadkan ayuu bilaabay bishii may ayaan bilownay” ayuu yiri Cabdiqaadir.

Xafiiska beeraha ee dowlad deegaanka ayaa sheegay in sheegay in labo xilli oo kala ah Dhammaadka bisha Abril iyo bilowga bishada Oktoobar ay yihiin xilliyada ugu haboob ee beerashada bariiska dowlad deegaanka.

Degmooyinka Qalaafe, Godey, Caddeley iyo Beer-caano oo ka tirsan gobolka Shabeelle iyo degmada Hadha-gale oo ka tirsan gobolka Siti ay yihiin deegaanada ku yaalla dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee laga beeray bariiska.

Halka bariiska ugu badan laga beeray waa degmada Beer-caano sida uu BBC-da u sheegay Cabdiqaadir Muumin.

Qaybtii ugu horreysay ee goynta bariiska ayaa bilaabatay toddobaadkii hore iyadoo wali ay socot deeganadaas ka socoto goynta bariiska.

Noocyada bariiska laga beeray Dowlad-deegaanka

Madaxa xafiiska beeradaha dowlad deegaanka Cabdiqaadir Iimaan ayaa BBC-da u sheegay inay ogaadeen in deegaano badan oo dhulkaasi ah uu yahay meelo ku haboob in bariiska laga beero.

Machadka cilbi barista beeraha iyo xoolaha ee deegaanka Soomaalida ayuu Cabdiqaadir sheegay in daraasaadyo uu sameeyey lana tijaabiyey laguna guulaystay noocyada bariiska ee ka ka bixi kara deegaanka.

“Sagaal nooc oo bariis ka mid kuwaas oo la hubiyey inay deeganaka ka bixi karaan si fiican ugu bixi karaan, waxayna u diwaan gashan yihiin deegaanka Soomaalida oo layiraaho waa bariiskii Soomaalida loo yaqaan oo ka mida 35 nooc oo bariisa oo dalka ka jira” ayuu BBC-da u sheegay Cabdiqaadir Iimaan.

Xafiisku wuxuu intaa ku daray in qorshahooda mudda fog ay tahay kordhiyaan dhulka laga beerayo barista oo la gaarsiiyo ilaa 20 kun oo hektor.

Isagoo ka jawaabayey sida ay isugu maareynayaan beeraha iyo deegaanka oo caan ku ahaa xoolaha dhaqatada ayuu sheegay “ in cimilada is beddeshay waxay keenaysaa in beertii noqoto mid calafkiina cunatadii kale ee la quunadayeyna beerta marka qorshaha dowladu waxaa weeye in wax soosaarka xoolaha la hormariyo kan beraha la hormariyo labada la isku wado”

Wuxuu intaa ku daray in muddo kooban deegaanka marka ugu horreysa soo saro waxaa isagu u baahan yahay shacabka ku dhaqani ka dibna soo saaro wax soo saar la dhoofin karayo.