Maxaad ka taqaanaa Paul Biya ninka haysta magaca hugaamiyaha ugu duqsan dunida ee maanta markii sideedaad xilka ku guuleystay?
Paul Biya oo dib loo doortay ayaa ah hugaamiyaha ugu da’da weyn qaarada Afrika, waana ninka labaad ee ugu muddo xileed sheer qaaradda.
Mar mar dhif ah ayaa lagu arkaa fagaarayaasha, wuxuuna caan ku yahay inuu waqti badan ku qaato meelo ka baxsan Afrika gaar ahaan hoteelada Swiss-ka, maqnaanshahiisa dheer iyo da’da weyn ayaa keentay marar kala duwan in la isla dhex maro inuu dhintay. a
Biya waxa uu xukunka qabtay 1982-kii, isaga oo la loolamay madaxweynihii xilliggaas Ahmadou Ahidjo oo ahaa nin ka taageeray in uu awooodda soo koro. Waxa uu blanqaaday xilligaas in uu dib-u-habeyn ballaaran lagu sameeyo dalka balse waxa ay isku badashay in uu sidii uu ku sii joogi lahaa awoodda isugu geeyo.
Laga soo bilaabo hal doorasho oo cidhiidhi ah oo ku soo laabatay 1992, Madaxweyne Biya wuxuu iska fogeeyay caqabadaha siyaasadeed ee soo socda, isagoo ka caawiyay malaha inuu ku takri falo doorashada iyo hubaal kala qaybsanaanta ka dhexjirta mucaaradka inta badan xeeladaysan.
Laga soo bilaabo guul uu si dirqi leh ku helay 1992 dii, Biya wuxuu ku guuleystay in uu si dhib yar uga guuleysto siyaasiyiinta mucaaradka, waxaana loo badiyaa in taas ay ka caawisay ku takri fallo uu ku sameeyay doorashada iyo kala qaybsanaanta ka dhexjirta mucaaradka oo inta badan aan gaarin go’aanno istaraatiiji ah.
Waxyaabaha lagu amaano Biya waxaa ka mid ah balaarinta dugsiyada iyo jaamacadaha dawladda intii uu xilka hayay.