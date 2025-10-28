28th October 2025 admin Category :
Turkiga iyo Imaaraadka ayaa dawladda Federaalka ah uga jawaabay dawarsi ay waydiisteen,
Dawladda Federaalka Soomaaliya, ayaa dawladaha Turkiga iyo Imaraadka waydiistay inay ka caawiyaan Wasaaradda warfaafinta iyo bilicda Caasimadda Soomaaliya Muqdisho
Labaddii dawladoodba baahiddii ay waydiisteen dawladda Soomaaliya waa ka soo
jawaaneen oo dawladda Imaaraaddku waxay ugu deeqday wasaaradda warfaainta Ssoomaaliya Kamarado kartoon ku jira oo ah nooca Panasonic ah oo ay wax ku duubtaan. Waxaana u gudoomay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Da’uud Aweys
#تركيا تقدم معدات حديثة لوزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الصومالhttps://t.co/8Fc25sQV81 pic.twitter.com/OlhP6EFH3Y— Turkpress (@TurkPressMedia) October 28, 2025
Sidoo kale codsigii dawladda Soomaliya ay Turkiga waydiisatay ee ahaa bilicda casimadda inay ka taageeraan ayaa dawladdasi ka soo jawaabtay oo waxay ugu deeqday dawladda Soomaaliya labo Gaari Dab demis oo Shiinaha ka jooga $96.000. Deeqdan ayaa iyadan waxa gudoomay Wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Cali xoosh iyo Duqa Muqdisho Maangaab.
“Whatever little we are given, we accept it with #respect.”— Dr. Vuu (@ProfGeesinimo) October 28, 2025
Shame is free but they know they are nothing but beggars.
pic.twitter.com/QpuA7hxrKK