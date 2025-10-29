Xaaska madaxweynaha Faransiiska oo ‘xaaladdeeda ay kasii dartay’ kadib markii muuqaalka jirkeeda lagu maadeystay
Gabadha ay dhashay Brigitte Macron ayaa u sheegtay maxkamad ku taal magaalada Paris in cagajuglaynta internetka ee dhanka jinsiga ay si xun u saamaysay caafimaadka iyo xaaladdaa nololeed ee hooyadeed.
Tiphaine Auzière, oo 41 jir ah, waa inanta uu adeerka hooyadeed qaba u yahay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
Waxay ka istaagtay maxkamadda maalintii labaad oo ahayd maalintii ugu dambaysay ee maxkamadaynta 10 qof oo lagu eedeeyay inay faafiyeen sheegashooyin aan caddayn oo ku saabsan jinsiyadda Brigitte Macron.
Mrs Macron, oo 72 jir ah, ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahayd aragtiyaha shirqoolka ah ee lagu eedaynayo inay tahay haweenay lab iyo dheddig isku jir ah.
“Waa muhiim in aan maanta halkan joogo si aan u muujiyo dhibaatada hooyaday ay la kulantay, waxaan doonayay in aan ka bixiyo warbixin ku saabsan sida ay nolosheeda ahayd tan iyo markii ay bilaabatay in la beegsado weerarradan,” ayay tiri Ms Auzière.
Waxay intaas ku dartay inay dareentay isbeddel iyo “xumo” caafimaadka hooyadeed tan iyo markii sheegashada jinsigeeda iyo jinsigeeda ay billaabeen inay is-bedbeddelaan.
Mrs Macron “waa in ay ka taxadirtaa doorashadeeda lebbiska, qaabka muuqaalka…Waxay si fiican u garanaysaa in sawirkeeda loo isticmaali doono in lagu taageero fikradahan,” Ms Auzière ayaa tiri.
Waxay sheegtay in aanay maalin dhaafin sheegashooyinka aan si uun loogu soo wargelin hooyadeed – “xitaa qof macne leh oo dareensan”.
Iyadoo hooyadeed ay “iskala qabsatay inay la noolaato”, Ms Auzière ayaa tiri, waxay la kulantay dhibaatooyinkii ka soo gaaray carruurta ay ayeeyada u tahay ee lagu caayay dugsiga.
“Lama dooran, cidna waxba ma ay waydiin, weerar ayuun baa lagu soo qaaday.”
Dacwad oogayaasha ayaa doonaya in eedeysanaha lagu xukumo xarig ah 3 bilood ilaa 12 bilood, iyo ganaax lacageed oo gaaraya €8,000 ($9,300).
Eedeysanayaasha – oo da’doodu u dhaxayso 41 ilaa 65 – waxaa ka mid ah sarkaal la doortay, mulkiilaha xarun lagu soo bandhigo farshaxanka iyo macallin.
Mid ka mid ah – nin lagu magacaabo Aurélien Poirson-Atlan – ayaa lagu eedeeyay inuu u sheegay 200,000 oo taageerayaashiisa internet-ka ah in Mrs Macron ay tahay haweeney lab iyo dheddig isku ah iyo in farqiga da’da 24-sano ee u dhexeeya iyada iyo Emmanuel Macron ay la mid tahay “wax xun oo ay dawladdu oggolaatay”.
Mr Poirson-Atlan ayaa maxkamadda u sheegay Talaadadii in uu doonayay in uu soo bandhigo “aragti ka duwan tan warbaahinta caadiga ah”.
Labo eedaysane oo kale – oo isku sheegay weriye madax-banaan Natacha Rey iyo faaliyaha internet-ka ee Amandine Roy – ayaa horay loogu helay dambiga aflagaaddada ah sannadkii hore iyagoo sheegay in marwada koowaad ee Faransiiska aysan weligeed ahayn mid jirta, iyo in walaalkeed uu beddelay jinsiga oo uu bilaabay inuu isticmaalo magaceeda. Markii dambe maxkamadda rafcaanka ayaa sii daysay oo aan wax dambi ah ku helin.
Eedeysanayaasha kale ayaa sidoo kale sheegay in ay isticmaaleen “xoriyaddooda hadalka”. Mid ka mid ah ayaa codsaday in reer Macron ay daabacaan sawirrada Brigitte Macron oo uur leh si ay u caddeeyaan inay tahay dumar bayooloji ahaan.
Reer Macron ayaa hore u sheegay inay maxkamadda keeni doonaan xaddeymaha oo ka dhan ah gabadha caanka ah ee garabka midig ee Mareykanka u dhalatay Candace Owens.
Owens ayaa dhowr jeer ku celisay aragtideeda ah in Brigitte Macron ay tahay nin isla markaana bishii March 2024, waxay ku andacootay inay “sumcaddeeda xirfadeed oo dhan” ku bixindoonto eedaymaha.
Horraantii sanadkan qareenka reer Macron ee kiiskan gacanta ku haya, Tom Clare, ayaa BBC u sheegay in lammaanaha ay maxkamadda Mareykanka keeni doonaan caddeymo sayniseed oo ah in Mrs Macron ay haweeney tahay.
Mrs Macron ayaa seygeeda haatan markii ugu horreysay la kulantay mar ay macallimad ka ahayd dugsi sare.
Lammaanaha ayaa arrintoodu ay guur ku dhammaatay sanadkii 2007, xilligaas oo Mr Macron uu 29 jir ahaa halka Mrs Macron ay 54 jir ahayd.