Mar dhow Doonyo ayeenu u kala raaci doonaa Muqdisho

21st September 2026  admin  Category :

“Mar dhaw Doomo ayaa lagu kala gudbi doona Muqdisho, biyaha Roobka dartiisa, xitaa laba qof ayaa ku dhintay, wax halla qabto intaan dad badan le’an…”

— Wasiirka Deegaanka JFS, Sarreeye-guud Bashiir Goobbe:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*