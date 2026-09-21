21st September 2026 admin Category :
“Mar dhaw Doomo ayaa lagu kala gudbi doona Muqdisho, biyaha Roobka dartiisa, xitaa laba qof ayaa ku dhintay, wax halla qabto intaan dad badan le’an…”
— Wasiirka Deegaanka JFS, Sarreeye-guud Bashiir Goobbe:
“Mar dhaw Doomo ayaa lagu kala gudbi doona Muqdisho, biyaha Roobka dartiisa, xitaa laba qof ayaa ku dhintay, wax halla qabto intaan dad badan le'an…”— MUFASA (@MUFASAllcv) September 20, 2026
— Wasiirka Deegaanka JFS, Sarreeye-guud Bashiir Goobbe: pic.twitter.com/sxhBMzD7HW