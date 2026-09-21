21st September 2026 admin Category :
Hadhimo-sharafeed ballaaran oo lagu maamuusay Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi
sidoo kale waxaa kasoo qayb galaya Garaad Jaamac Garaad Cali xafalda maamuus
Jaaliyadda Ciise Maxamuud ee magaalada Nairobi ayaa kulan soo dhaweyn ah u sameysay Islaan Ciise Islaan Maxamed, iyadoo ay munaasabadda ka qeyb galeen Isimo ay kamid yihiin Garaad Jaamac Garaad Cali iyo marti sharaf kale. pic.twitter.com/hIaCoMaHlx— Dalmar Media services (@Dalmarme) September 20, 2026