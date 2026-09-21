21st September 2026 admin Category :
Saaka waxaan duulinayaa duulimaadkii ugu dheeraa intii aan duuliye ahaa. Waa safar isku xiraya laba qaaradood, laba magaalo iyo kumannaan kiiloomitir oo cirka ah.
Waxaan ka duulayaa Garoonka Caalamiga ah ee Chicago O’Hare, oo ka mid ah garoomada diyaaradaha ugu mashquulka badan dunida. Maalin kasta waxaa garoonkan ka baxa ama soo gala in ka badan 2,300 oo duulimaad, taasoo muujinaysa baaxadda shaqada iyo mashquulka ka jira.
Safarkeenna maanta wuxuu qaadan doonaa qiyaastii 14 ilaa 15 saacadood. Waqtiga saxda ahi wuxuu ku xirnaan doonaa dabaysha, waddada duulimaadka iyo xaaladaha cimilada.
Waxaan dul mari doonnaa Badweynta Atlaantikada Waqooyi—duulimaad u baahan taxaddar, qorshayn iyo diyaargarow gaar ah.
Dhiirigalin Next Generation iyo Cidkasta oo Dadaalaysa Dhallinyarooy, wax kasta oo aad ku hamidaan waa suurtagal. Ha isdhiibina, si kasta oo ay u fog tahay meesha aad hiigsanaysaan. Ku dadaala riyooyinkiinna, aqoontiinna kobciya, naftiinnana aamina. Maalin maalmaha ka mid ah, riyadiinnu waxay noqon kartaa xaqiiqo.
See less
Hamse Dahir is a Somali pilot from Dhagahbuur, Ogaden region, who flies for Ethiopian Airlines, one of the world’s most renowned carriers. This morning, he embarked on the longest flight of his career, departing from Chicago O’Hare Airport to Addis Ababa, Ethiopia. pic.twitter.com/o2mDGlHkl8— OgadenSoldier ⛩ (@OgadenSoldier) September 20, 2026