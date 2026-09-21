Macdan qaali ah ayaa dalkeena ku jirta

21st September 2026  admin  Category :

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa shaaciyey in macdan qaali ah ay Soomaaliya ku jirto. Laga yaabeen inay ka mid tahay sababaha uu Kursiga uga degi wwaayey

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Culusoow ayaa shaaciyay in macdano qaali ah oo la xaqiijiyay in ay Soomaaliya ku jiraan. Ma sheegin halka ay ku jiraaan macdanta uu ku sheegay inay yihiin Uranium, lithium iyo Cobalt..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*