Lix diyaaradood ayaa ilaalinayey

28th December 2025  admin  Category :

Madaxweynaha isu taga Imaaraadka carabta SheikhMohamedbinZayed oo booqasho ku tegay dalka Pakistan ayaa Diyaaraddii uu saarnaa waxa ilaalinayety 6 Pakistan Air Force JF-17 Thunder

