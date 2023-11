Guddii ay beesha Majeeteen isaga hooseeyaan ayaa loo saaray Mucaaradka Puntland ee Xisbiga 66

Siyaasiyiinta beesha Ciise Maxamuud ee aan lahayn Xisbi ay ku tartmaan , diidayna in doorashaddii dhowaaan la qabtay ee golaha degaanka degmooyinka Puntland lagu qabto Gobolka Nugaal, oo ku doodaya in Cismaan Maxamuud iyo Cumar Maxamuud ay mid labo goor soo qabteen hogaanka Puntland oo markoodii la doonayo in la bilaabo dorasho qof iyo cod ayaa loo saaray Guddii ay beelaha Ciise Maxamuud iyo Cali Saleebaan ee Majeerteen isaga hooseeyaan.