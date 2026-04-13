Kadib markii ay wadahadalladii Iran fashilmeen, su’aasha weyn waa: “maxaa xiga?”
Labaatan iyo kow saacadood kuma filna inay soo afjaraan 47 sano oo cadaawad ah oo u dhexeysa Iran iyo Maraykanka.
Wadahadalladan heerka sare ah ee taariikhiga ah ee ka dhacay Islamabad, intii lagu jiray hakad ku yimid toddobaadyo dagaal culus ah, mar walba suurtagal ma ahayn inay si kale ku dhammaadaan.
In kulankan dheer ee wadahadalka lagu tilmaamo guuldarro waxay hoos u dhigaysaa baaxadda caqabadaha jira ee lagu yaraynayo farqiga weyn ee arrimo adag, laga bilaabo shaki soo jireen ah oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran ilaa caqabado cusub oo dagaalkani keenay – gaar ahaan xakamaynta Iran ee marinka istaraatiijiga ah ee Hormuz, kaas oo xiritaankiisu uu sababay dhibaato dhaqaale oo caalami ah.
Si heshiis loo gaaro, waxay sidoo kale u baahnaayeen inay ka gudbaan kalsooni darro qoto dheer oo u dhaxaysa labada dhinac.
Maalin ka hor, xitaa lama hubin in labada dhinac ay kulmi doonaan, iskaba daa inay isla fadhiistaan hal qol gudihiis
Waxaa la jebiyey caado siyaasadeed oo muddo dheer jirtay.
Su’aasha degdegga ah ee hadda taagan waa: maxaa xiga?
Maxaa ku dhici doona xabbad-joojinta muranka dhalisay ee labada toddobaad ah, taas oo dib uga celisay dunida hanjabaaddii halista ahayd ee Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ahayd inuu burburin doono “ilbaxnimo dhan” oo ku taal Iran?
Madaxweynuhu ma diyaar buu u noqon doonaa inuu dib ugu diro wakiilladiisa miiska wadahadalka?
Waxaan maqlaynaa warar ka imanaya ilo ku sugan Islamabad oo sheegaya in wadahadallo qaar ay sii socdeen kadib markii Madaxweyne-ku-xigeenka Maraykanka JD Vance uu saaka hore diyaarad saaray, isagoo ku dhawaaqay in wafdiga Maraykanku ay soo bandhigeen “soo jeedintoodii ugu dambeysay uguna fiicneyd.”
Haddaba, Maraykanku ma sii kordhin doonaa xiisadda mise wuu sii wadayaa wadah