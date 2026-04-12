12th April 2026
Madaxweyne ku xigeenka Maraykanka VP Vance ayaa war saxaafadeed uu caawa ku Islamabad, Pakistan jy sheegay in iyaga iyo Iran ayna heshiis gaarin. Wuxuu intaas wuxuu raaciyey inay Iran diideen waxay ka rabeen
فانس:— ا لـحـدث (@AlHadath) April 12, 2026
– خضنا مفاوضات صعبة وكانت باكستان تساعدنا في ردم الفجوات
– لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بعد 21 ساعة من المفاوضات
– إيران قررت أنها لن توافق على شروطنا
الحدث pic.twitter.com/VxrAXDBomV
BREAKING: VP Vance says Iran and the US haven't reached an agreement. — Fox News (@FoxNews) April 12, 2026
الصور الأولية لمغادرة الوفد الأميركي برئاسة جي دي فانس إسلام آباد — العربية (@AlArabiya) April 12, 2026