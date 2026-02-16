16th February 2026 admin Category :
“Halyey caan ah” Hinduu difaacay oday Muslim ah oo dunida laga hadal hayo
Shantan eray ee fudud, waa nin Hinduu ah oo u istaagay dukaanle Muslim ah kaas geesi iyo caan ku noqday si lama filaan ah dalka Hindiya.
Deepak Kumar waxaa lagu amaanay inin “astaan u ah Hindida cilmaaniga ah” iyo “inuu metela guud ahaan Hindiya”. Isla markaana waxa uu la kulmay mudaaharaadyo buuq badan oomloogasoo horjeeday kuwaas oo ugu yeeray khaa’in diintiisa Hinduuska, waxaana loogu hanjabay dil.
Dhacdada soo jiiday dareenkaiisa ayaa ka dhacday 26 Janaayo magaalada yar ee Kotdwar ee waqooyiga gobolka Uttarakhand. Waxay noqotay sheeko si weyn loo hadal hayey tan iyo markii muuqaal laga duubay dhacdadaasi taas oo noqotay mid si weyn u faafto.
Deepak waxa uu sheegay in uu joogay dukaan nin ay saaxiibo yihiin oo deris ay ahaayeen oo uu soo dhexgalay markii uu arkay ilaa lix qof oo ku qeylinayo Vakeel Axmed, oo ah oday da’a ah ee dukaan dharka lagu iibiyo oo lagu magacaabo “Baba School Dress and Matching Centre”. Waxay u sheegayeen inuu ka tira Baba magaca dukaankiisa oo 30 sano soo jiray.
Baba waa erey inta badan laga isticmaalo Hindiya si loogu tixraaco suufiyada iyo culimada diinta iyo sidoo kale aabayaasha ama awoowayaasha Hindus iyo Muslimiinta labadaba.
Dhaqdhaqaayaasha Bajrang Dal, si kastaba ha ahaatee, waxay ku adkaysteen in Baba oo jooga Kotdwar uu kaliya tixraac u noqon karo Siddhabali Baba – macbad maxalli ah oo loogu talagalay Hinduuga Hanuman – iyo in qofka muslimka ah uusan xaq u lahayn inuu dukaankiisa u isticmaalo magacan .
Wiilka Axmed ayaa la maqlay isagoo ka baryaya in waqti dheeraad ah ay siiyaan, laakiin waxaa loo sheegay inay tahay in dhaqso loo sameeyo.
Taasi waa markii Deepak uu soo galay goobta – oo uu sawiray “dad badan oo ku soo xoomay dukaanka hortiisa”, oo uu markii dambe u sheegay BBC Hindi.
“Muslimiintu miyaanay ahayn muwaadiniin Hindiya?” waxaa laga maqlayaa isagoo ku weydiinaya muuqaalka.
Deepak waxa uu sheegay in faragelintiisu ay ahayd mid kedis ah oo aanay qayb ka ahayn istaraatiijiyad. “Ma jeclayn nimankan dhalinyarada ah ee sida xun ula hadlaya nin oday ah, waxay u beegsanayeen diintiisa, waxay beegsanayeen Muslimiinta.”
Ahmed, oo 68 jir ah, ayaa sheegay inay adag tahay in la sheego waxa dhici lahaa haddii aanu Deepak joogin halkaas. “Waan baqnay. Waxay sameyn karaa ilaa xad si ay u gaaraan fikradahooda.”
Ka dib markii uu ka celiyay Deepak, dhaqdhaqaaqayaasha Bajrang Dal ayaa waydiiyey magaciisa.
“Aniga oo u sheegaya inaan ahay Mohammad Deepak, waxaan rabay inaan u sheego inaan ahay Hindi, in halkani ay tahay Hindiya, qof walbana uu xaq u leeyahay inuu halkan joogo, diin kasta oo uu haysto,” ayuu yiri.
Iyaga oo la yaaban isku-duubnida aan caadiga ahayn ee ay isla wadaan dadka Hinduuga iyo Muslimiinta, ayay dadkii soo galay dukaanka ay ka tageen. Laakin dhowr maalmood ka dib, in ka badan 150 taageerayaasha Bajrang Dal ayaa isugu soo baxay bannaanbax meel dibadda ka ah qolka jimicsiga ee Deepak.
Ka dib cabasho ka timid Axmed, booliisku waxay diiwaan galiyeen kiis ka dhan ah “dad aan la garanayn”. Waxay sidoo kale diiwaan galiyeen kiis ka dhan ah Deepak, ka dib markii ay cabasho ka timid laba urur oo u dhaqdhaqaaqa Hindu.
Mudaaharaadka iyo tallaabada booliiska ayaa noqotay mid lagusoo qoro canaawiinta waaweyn ee warbahainta ugu caansan Hindiya. Isagoo ku soo beegmaya xilli weerarrada aan loo meel dayin ee Muslimiinta ay Hinduuga u geeysanayaan dadka Muslimiinta ah ay noqdeen kuwo joogto ah, ka-hortagga Deepak ee dadkii isasoo abaabulay ayaa lagu tilmaamay fal geesinimo oo nadir ah.
Xildhibaanka xisbiga Congress-ka Rahul Gandhi ayaa ku tilmaamay inuu yahay “geesi Hindiya” oo u halgamaya dastuurka iyo bini’aadantinimada. Deepak wuxuu ku faafinayaa “jacaylka suuqa nacaybka”, ayuu ku qoray X, isagoo raaciyay “waxa aan u baahanahay Deepak badan – kuwa aan jeesan, aan baqin oo si buuxda u garab taagan dastuurka”.
Maqaal lagu daabacay Indian Express ayaa lagu sheegay in muuqaalku uu bixiyay “rajo badan”.
“Erayada Deepak waxay u muuqdaan inay yihiin toogasho gacmaha oo bulshada dhexdeeda ah oo inta badan u muuqata in ay ka gudubtay nacayb iyo dulqaad la’aan. Waxay na xusuusinayaan in tani ay tahay ‘Hindiyada dhabta ah’, halkaas oo qof kastaa uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado oo u nafiso sida uu rabo, iyo dooarshada magaca dukaankiisa wax kasta oo uu jecel yahay, “ayuu lagu yiri warbixinta dibadda.
Qaar kale oo badan ayaa sido kale baraha bulshada soo galiyay si ay u garab istaagaan Deepak waxayna ku amaaneen inuu u istaago cagajuglaynta. Taleefankiisa ayaa si aan kala joogsi lahayn loosoo wacayey, waxana aad u raadinayay saxafiyiin, sawir qaadayaal iyo dad kale oo soo booqday.
Taageerayaashiisa Instagram-ka ayaa batay, muuqaal gaaban oo uu la wadaagay daka 29-kii Janaayo waxa jeclaaday in ka badan shan milyan oo qof. Waxa uu ku sheegay: “Ma ihi Hindu, ma ihi, Muslim ma ihi, Sikh, ma ihi Masiixi. Mar walba wax aan ahay ahay bini’aadam”.
Deepak ayaa canaan kala kulmay dadka dhaleeceeya oo ku tilmaamay inuu yahay nin khiyaamay caqiidadiisa islamarkaana fariimo aflagaado ah kaga tagay baraha bulshada. Waxa loo diray hanjabaado badan oo dil ah – Arbacadii, wuxuu ku qoray X duubista mid ka mid ah wicitaanada taleefanka hanjabaada ah.
“Bajrang Dal ma ahayn in aad badbaadiso… Dhawaan waxa aan ku bari doonaa cashar,” qof taleefoonka kasoo wacay ayaa sidaasi u sheegay.
Deepak ayaa sheegay in dareenkaasi uu qoyskiisa ku reebay “naxdin”. “Way baqayaan, waxana hadda i saaran cadaadis maskaxeed.”
Goobtiisa Jimicsi oo mar kobceysay ayaa hadda si weyn cidla u ah, taas oo ku keentay welwel dhaqaalle.
“Waxa maalin walba halkan imaan jiray in ka badan 150 qof oo tababar ku qaadanaya, tiradaas hadda waxay noqotay 15 qof, dad badan ayaan imaanayn sababtoo ah cabsi ayay qabaan,” ayuu yiri.
Toddobaadkii hore, xildhibaanka mucaaradka John Brittas, oo booqday Deepak, ayaa ugu yeeray, “iftiin rajo u ah halganka ka dhanka ah bulshada Hindutva” wuxuuna isku diiwaan geliyay “xubin ka mid ah jimicsigiisa, oo hadda cidla ah sababo la xiriira hanjabaadaha qaybaha bulshada”.
Iyadoo wararka ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee Deepak faafeen, guud ahaan dadka reer Hindiya oo dhan waxay u soo bandhigeen inay iibsadaan xubinimada goobtiisa jimicsiga.
In kasta oo ay jiraan hanjabaado iyo walaac, Deepak waxa uu sheegay haddii uu la kulmo xaalad la mid ah mustaqbalka, inuu weli ka hor istaagi doono waxa khaldan.
“Haddii aan maanta aamusno, berrito carruurteenna waxay baran doonaan aamusnaan la mid ah,” ayuu yiri.