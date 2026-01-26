Golaha Mustaqbalka Soomaaliya

Golaha Mustaqbalka Soomaaliya ayaa galabta Nairobi kulan la qaatay Wakiillada Beesha Caalamka oo isugu jira Safiirada Qaramada Midoobey, Midowga Europe, UK & USA. Kulanka ayaa looga hadlay sidii xal deg deg ah looga gaari lahaa Dastuurka iyo arrimaha Doorashooyinka.

