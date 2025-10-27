Garowe1 iyo Garowe2 ayuu ku soo qoray

27th October 2025  admin  Category :

Ma wuxuu doonayey in lagu soo qoro Guri ceel1 iyo Guriceel2

Qaar kale oo ka mid ah siyaasiyiinta Hawiye waxay aad ugu soo hor jeedaan in dastuurka lagu xuso Garowe1 iyo Garowe2. Kooxdan waxa ka mid ah dagaal oogihii hore, dilaagii caanka ahaa mooryaanka caan baxay Muuse Suudi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*