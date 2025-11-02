2nd November 2025 admin Category :
Maxaa loo raali gelinayaa Haddii ayna caasimadda rabin
Caasimadda Puntland ee Garowe, ayaa noqotay magaalo afduub u haysta Puntland inteedii kale, taasina waxay keentay deeqihii caalamka oo nooc walba leh in Siyaasiyiinta iyo isimada Ciise maxamuud ee magaaladaas lagu maslaxo.
Deeq kasta oo ay reer Puntland guud ahaan helaan oo ay ugu danbaysay Gawaari Booliis iyo ciidan booliis oo latababaray, dhamaantood iyada oo hal gaari laga reebin ayaa Garowe loo diray iyada oo lagu raali gelinayo Mooryaan Xasan Abgaale iyo Suldaan Garaase
Siiyaasiyiintan reer Garowe iyo Isimadooda waa la saaxiib kuwa doonaya inay Puntland bur buriyaan oo ay ka mid yihiin Culusoowga Muqdisho, Firdhiyaha Laascaanood iyo Geelaha Jabuuti
Hadaba waxa is waydiin mudan Xasan Abgaal iyo Suldaan Garaase imisay reer Puntland looguhaynayaa afduubka oo Garowe dhismaysaa dhulka kalen gelin gelin noqonayaan