RSF Suudaan Waa USCdii Muqdisho

2nd November 2025  admin  Category :

Sida jbahadda RSF u xasuuqayaan , kufsanayaan una bililiqaysanayaan shacabka Suudaan waxay la mid tahay siddii ay jabhadda USC yeelayeen markii ay soo galeen Koonfurta Soomaaliya oo iyaguna xasuuq sidaas oo kale ah u gaysteen beelihii kale ee Soomaaliyeed oo aan beeshooda ahayn

