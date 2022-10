Dolwadda Soomaaliya Oo Mamnuucday Baahinta Wararka La Xariira Argagixisada

Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Al-cadaala oo Shir jaraa’iid ku qabtay Xarunta Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanaka iyo dalxiiska, ayaa ka warbixiyay howlgalada dalka looga ciribtirayo maleeshiyaadka Argagixisada Al-shabaab.

Wasiirka wuxuu sheegay in dagaalka khawaarijta Al-shabaab lagu soo kordhiyay labo furin oo ah in laga joojiyo dhaqaalaha badda ah ee dadka Soomaaliyeed inta ay ka gurtaan isla, iyaga dib ugu gumaadayaan iyo sidoo kale in la joojiyo faafinta fikirka cabsi gelinta iyo marin-habaabinta ah ay waqti 20-sano ku dhow dadka Soomaaliyeed ku dhex faafinayeen.

” Waxaa la mamnuucay Baahinta Wararka Argagixisada, talaabooyin ayay qaadday dowladda waxaana la xiray ilaa 40 barood oo Khawaarijtu Ku baahineysay Wararkeeda, waxana la beegsan doonaa Warbaahin kasta ama shaqsi kasta oo lagu helo faafinta farriinta Kooxdaas”, ayuu yiri Wasiir Al-cadaala.