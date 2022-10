Dhamme Ibrahim Traore ayaa Inqilaabay xukunkii Milateiga ahaa ee dalka Burkina Faso uuna madaxda ka ahaa , Paul-Henri Damiba.

Inqilaab Millateri ayaa ka dhacay dalka Burkina Faso ee galbeedka Africa

Dhame Ibrahim Traore ayaa Telefishinka kaga dhawaaqay in uu talada la wareegey, isla markaasna laalay dastuurka.

Paul-Henri Damiba, isaguna kahayr ma lahayn oo bishii January 24, 2022 ayuu inqilaabay madaxweynihii hore ee dalkaas Kaboré

Sawirka sare waa Kabore oo uu inqilaabay Paul oo isaguna caawa inqilaabay Ibrahim

It’s now official: there is a #coup within a coup in #BurkinaFaso. Little is known about coup leader Ibrahim Traoré. What we do know is that the coup came amid spiralling tensions within #MPSR. Here’s a look at the main points from tonight’s announcement and what led to this 🧵 pic.twitter.com/rli8RGg07T