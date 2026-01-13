Deputy Foreign Minister: The Kingdom rejects any attempts to impose parallel entities that undermine Somalia’s sovereignty

Dowladda Boqortyada Sacuudi Carabiya Ayaa Carabka Ku Adkeeysay Midnimada Iyo Madaxbanaanida Dalka Somalia inuu yahay lama taabtaan

Deputy Foreign Minister: The Kingdom rejects any interference with the sovereignty, unity, and territorial integrity of any state in the Organization of Islamic Cooperation

