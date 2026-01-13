Deputy Foreign Minister: The Kingdom rejects any attempts to impose parallel entities that undermine Somalia’s sovereignty
Dowladda Boqortyada Sacuudi Carabiya Ayaa Carabka Ku Adkeeysay Midnimada Iyo Madaxbanaanida Dalka Somalia inuu yahay lama taabtaan
Deputy Foreign Minister: The Kingdom rejects any interference with the sovereignty, unity, and territorial integrity of any state in the Organization of Islamic Cooperation
نائب وزير الخارجية: المملكة ترفض المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة في منظمة التعاون الإسلامي pic.twitter.com/ehZ2Gz6qen— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2026
مراسل الإخبارية عبد الله الخرجي: "التعاون الإسلامي" تعقد بعد قليل اجتماعا وزاريا طارئا لبحث الوضع في الصومال بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بـ "أرض الصومال" pic.twitter.com/Ra0jgxOI8i— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2026