13th January 2026 admin Category :
Wasiirka Arrimaha Dibada iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali oo khudbad ka jeediyay Shirka Wasiirrada Arrimaha dibada ee Iskaashiga Islaamka ayaa sheegay in Soomaaliya ay difaacaneyso midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed, iyadoo u maraysa dhanka diblomaasiyadda iyo siyaasadaha ku dhisan cilaaqaadka laba geesoodka ah.
“Ma jirto wax cilaaqaad ah oo diblomaasiyadeed oo lala yeelan karo qayb ka tirsan Soomaaliya, waana waajib in la ilaaliyo midnimada Qaran ee Soomaaliya” sidaasi waxaa yiri Wasiirka Arrimaha Dibada ee Soomaaliya. Wasiir Cabdisalaan ayaa intaasi ku daray hadalkiisa, in aqoonsi kasta oo aanan sharci ku dhisnayn oo hal dhinac ah uu yahay mid waxba kama yiraan ah.
FM @AbdisalamDhaay delivered a speech on Saturday at the extraordinary session of the #OIC Council of Foreign Ministers on the situation in the Federal Republic of #Somalia, held in #Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. #Somali pic.twitter.com/dWN2fKkXIl— Ministry of Foreign Affairs 🇸🇴 (@MOFASomalia) January 10, 2026