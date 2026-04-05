Booliiska Minneapolis oo ka warbixiyay xaaladda ilmihii ku dhex jiray gaarigii ay tuugadu xadeen\
Muuqaal aad u naxdin badan oo la isla dhex maray baraha bulshada ayaa muujinaya hooyo walwalsan oo u cararaysa sidii ay u badbaadin lahayd ilmaheeda oo saddex bilood jira oo saarnaa kursiga dambe ee gaari nooca SUV ah oo la xaday.
Dhacdadan ayaa fiidnimadii Talaadada ka dhacday waqooyiga magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Waxay dhacday abbaarihii 8:07 fiidnimo ee Talaadadii, meel baabuurta la dhigto oo ku taal goob xannaano caruureed oo ku taal waqooyiga Minneapolis.
Muuqaallada amniga ee goobta xannaanada caruurtu ay siisay warbaahinta ayaa muujinaya koox dad ah oo ku socda waddada u dhow goobta qiyaastii 20 daqiiqo ka hor.
Markii ay hooyadu gashay gudaha xannaanada, iyadoo ka tagtay baabuurkeeda oo shidan, mid ka mid ah dadkii u muuqday inuu qayb ka ahaa kooxdaas ayaa keligii u socday dhanka baabuurka.
Tuugga ayaa galaya baabuurka wuxuuna kaxeynayaa gaariga qiyaas ahaan 59 ilbiriqsi ka dib markii hooyadu baxday; iyadu waxay u cararaysaa bannaanka markii gaarigu baxayo, iyadoo tuuraysa wax u muuqday boorsada dhabarka iyo jaakadda ilmaha oo ay dhulka dhigayso iyadoo ku qaylinaysa, “Alal ba’ayeey, Alla ba’ayeey!”
Muuqaal cusub oo la helay Jimcihii ayaa muujinaya in qofka keligiis ah ee markii hore xaday gaariga laga yaabo inuusan ka warqabin ilmaha.
Kaamirada amniga ee deriska ayaa muujinaysa shakhsiga oo ka soo degaya baabuurka meel qiyaastii nus mayl u jirta goobta xannaanada.
Markii uu dib ula midoobay afarta kale ee uu horay ula socday fiidnimadii, mid ka mid ah ayaa ku dhawaaqay, “Waxaa ku jira ilmo,” markii ay u socdeen inay fuulaan gaariga. Kooxda ayaa si degdeg ah uga tagtay baabuurka, iyagoo ilmihii keligiis kaga tagay ugu yaraan mid ka mid ah albaabbada baabuurka oo furan muddo saacad ah.
Haweeney ku xiran xarunta daryeelka carruurta ee Plymouth Avenue, halkaas oo baabuurka lagu xaday, ayaa la hadashay telefishinka CBS News, waxayna codsatay in magaceeda la qariyo. Waxay tustay warbaahinta muuqaal laga duubay kaamaradaha amniga.
Booliiska Minneapolis waxay sheegeen inay adeegsadeen aaladaha akhriya taargooyinka, kaamaradaha magaalada, iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u raadiyaan gaariga iyo canugga.
Taliyaha Booliska magaalada Brian O’Hara ayaa sheegay in baarayaashiisu ay la shaqeynayeen Xafiiska Dembi-baarista ee Minnesota (BCA) si ay u soo saaraan digniinta “AMBER Alert,” balse aysan gaarin heerkaas, sababtoo ah qiyaastii saacad ka dib markii gaariga la xaday, waxay baabuurka ka heleen meel u jirta dhowr dhismaha xaruntii daryeelka carruurta, meel u dhow waddooyinka North 15th iyo Bryant — iyadoo ilmihii uu nabad qabo.
Saacaddaas waxay ku dheerayd O’Hara, kaas oo waaxdiisu ay la tacaalayso kororka baabuurta la xado.
Dadku waxay magaalada dhexdeeda ka xadeen in ka badan 1,500 oo baabuur ilaa hadda sanadkan 2026. Taas oo qiyaastii 300 ka badan saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkii 2025.
“Waxaan dhihi karaa xatooyada baabuurta waa caqabadda dembiyeed ee ugu weyn ee ina heysata xilligan sanadka, waana wax laga xumaado sababtoo ah qayb weyn ayaa ah mid gabi ahaanba laga hortagi karay,” ayuu yiri O’Hara.
Wuxuu sheegay in in ka badan 600 oo baabuur oo la xaday sanadkan, uu darawalku fureyaasha kaga tagay gaariga dhexdiisa.
“Waxaan dareemayaa murugo ku aaddan waalidka ay qabsatay arrintan. Sidoo kale waxaan u damqanayaa waalidka dhalay carruurta ee aan haysan wax jiho ama hagitaan ah,” ayay tiri haweeneyda.
Haweeneyda, oo kiiskan u aaminsan in tuuggu uu noqon karo dhalinyaro, ayaa rajaynaysa in adeegyada magaalada iyo barnaamijyadu ay soo farageliyaan si ay u caawiyaan iyaga.
Booliiska ayaa weli raadinaya tuugga. O’Hara wuxuu sheegay inay suurtogal tahay in qofkaas lagu soo oogo dembi afduub ah.