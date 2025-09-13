Allah ha u naxariisto Caaqil Cumar Cabdilaahi Cabdi

Inaa Lilaahi Wa’inaa Ilaah Rajicoon Geeridu waa xaq.

Allah ha u naxariisto Caaqil Cumar Cabdilaahi Cabdi, ayaa ka mid ahaa dadki maanta ku dhintay qaraxii loo gaystay gaarigii lagu qarxiyey degaanka hoos taga degmada Ceel buh ee gobolka Sanaag. Nabadoon Cumar ayaa ahaa caagilka bulshada Warsangeli ee ku nool degaanadaas.

Bahda  Allsanaag, waxay  tacsi tiiraanyo leh u dirayaan dhamaan umadda Soomaaliyeed, qoyskii,  eheladii,   iyo qaraabadii uu  ka geeriyooday Allah ha u naxariistee  Caaqil Cumar Cabdulaahi , oo ka mid ahaa nabadoonadda Umadda Soomaaliyeed oo caawa ku geeriyooday degaano hoos taga degmada Ceel buh ee gobolka sanaa,

Waxaan Allah uga baryeeynaa marxuumka inuu janadii Fardowsa ahayd ka waraabiyo, Kitaabkiisana    midigta ka siiyo, dhammaan qoyskii iyo eheladii UU  ka baxayna Samir iyo iimaan waafi ah inuu Allah  ka siiyo, Aammiin, Aammiin.

