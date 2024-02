Algeria oo xariga ka jartay Masjidka ugu weyn Afrika

Dalka Algeria ayaa Axaddii shalay ahayd xariga ka jaray Masaajid-ka ugu weyn Afrika oo ku yaalla xeebta Mediterranean ka kadib sannado badan oo carqalado siyaasadeed oo u rogay mashruucan inuu dib u dhac iyo in kharash fara badan uu ku baxo.

MOSQUE AL DJAZAIR |



The President #Tebboune is currently visiting the Koranic University School of the Great Mosque of Algiers which will welcome all students from all over the world ! pic.twitter.com/9iVcvDgTlo