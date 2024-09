Maakhirta Buulo Xuubeey oo ku fashilantay fawdo ay doonayeen inay Xingalool ka sameeyaan

Mustafe Axmed Caydiid, waa duqa degmada Xingalool ee maamulka Puntlland oo maanta muujiyey hogaamin cajiib ah iyo dabin la doonayey in loo dhigo isaga iyo degmadiisa o uu si sharaf iyo karaamo leh uga baxsaday isaga oo xaragoonaya.

Kooxda Maakhirta khariban ee xaruntoodu tahay Buulo xuubey ,Muqdisho, ayaa rabay in Caruur iyo dumar ay soo abaabuleen in degmada iyo ciidanku mayaha ka ururiyaan, oo markas qaarkood dhulka isu dadiyaan si sawiro Kikwe Media loogu dir. Gudomiyuhua waa fahmay riwaayadda degmadiisa ka socota , isaga oo xaragoonay oo caruurtii farxad iyo dhoola cadyn tusay ayuu dhaafay, halkii ay wax kale ku sugayeen Maxa dhacay intaa ka dib Maryihii Carurta loo soo dhiibay halkii auaa lagu tuuray oo ay ku dhamaatay sheekaddi Dibibdaabyaddii Maakhirta Muqdisho .

sc_embed_player_template1 fileurl=”https://allsanaag.com/images/audio/heeso/4-Ishii-buktay-ku-bikaacso.mp3″]