Ria’sal wasaaraha Soomaaliya Xamze Cabdi Bare, ayaa dalka Tuuniisiya kula kulmay wasiirka arimaha dibadda ee Japan, Yoshimasa Hayashi, labada dal ee Soomaaliya iyo japan ayaa ka wada hadalay xiriirka xoogan ee ka dhaxeeya

Tonight, I had a productive meeting with the Minister of Foreign Affairs of Japan, Yoshimasa Hayashi at Tunis on the sideline of #TICAD8 conference. We discussed further strengthening the strong bilateral relations between #Somalia & #Japan in all areas of mutual benefit. pic.twitter.com/3ZdJgeFhxX