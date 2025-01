“Tuulada Geelwayta ama Bender Jadiidda cusub waxa aasaasay Hori Maxamed Ismaaciil oo Jibriil Siciid ah 1890, maalin kaste waxa u sii kordha muhiimad ganacsi oo wayn, waxa laga dhoofiyaa xabagta, uduga iyo xoolaha yaryar.”

Qoraalkii aan ka qoray Waqdariya waxa aan ku xusay: Sadexda guri ee dhoobada ah ee ku yaallay Waqdariya in ay kala lahaayeen Cali Gari, Maxamed iyo Ciise Odawa. Maxamedka ku xusan Waqdariya ee guryaha dhoobada mid lahaa iyo Hori Maxamedka aasaasay Geelwayte waa isla qof kaliya, si aad qoraalka ka fahmay, qoraalkaygii hore waxa kamid ahaa, in aanan arag meel uu ku xusanyahay Hori inkasta oo daarta sii hadhsan maanta lagu sheegay in Xaaji Hori leeyahay, hadalkaygan kama dhigna diidmo ee waa in la helo tixraac, lahaanshaha uu Hori leeyahayna maaha mid lagu diidayo.

Ilaa aan hubsado magacyada ma soo qoro ama aan helo qoraal ay si rasmi ah ugu xusanyihiin, la soco oo boggan wax uma soo galiyo qaab qabiilaysan