Waxaad tukanaysaa labo rak’ahs

27th June 2026  admin  Category :

Ka dib goolkiisii ugu horeeyey ee uu dhaliyey Koobka Aduunka , ayaa Noussair Mazraoui kula taliyey Gessime Yassine inuu guriga aado oo tukado Ilaahayna u mahad naqo.

” Waxaad aadaysaa xaafadda , waad waysaysanaysaa, waxaad tukanaysaa labo rak’ahs. Allah ayaad u mahad celinaysaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*