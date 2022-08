Waa kuma ‘geesiga’ Soomaaliga ah ee lagu tilmaamay inuu Kenya shalay ka badbaadiyay qalalaase?

Baraha bulshada Kenya waxaa harreeeyay hadal heyn ku aadan taliye ku xigeenka booliiska Kenya, Nuur Gaaboow oo ah sargaal soomalai ah oo ay shacabka ugu hambaleynayaan kadib tallaabada ay ku tilmaameen in uu ka hortagay in qalalaaso uu ka dhaco xaruntii lagu tirinayey codbixintii doorashadii guud ee Kenya ee Bomas ee markii damabana looga dhawaaqay natiijada.

Dadka qaar waxay Nuur Gaabow ugu yeereen ‘halyeey’ daacad ah oo aan wax cabsi ah muujin si uu dalkiisa u badbaadiyo.

Waxaa la sheegay in Nuur Gaabow uu shaley amar siiyay ciidamadiisa xaqiijinayay amniga xarunta looga dhawaayay natiijiada si ay sugaan amniga kadib markii uu buuq iyo jahwreer uu hareeyay Bomas xilli la sugayay in lagu dhawaaqo natiijada doorashada madaxtinimada.

Wakiilka madaxa doorashada ee Raila Odinga Saitabao Kanchory ayaa sheegay in kooxdiisu aysan awoodin inay hubsadaan qaar ka mid ah natiijada, sidaas darteedna aysan oggolana doonin in musharaxooda madaxweynenimo uu yimaado xarunta looga dhawaaqayay natiijada. Waxay isaga iyo kooxda Raila isku dayeen inay hor istaagaan guddoomiyaha

Dadka qaar waxay Twitter-ka uga mahadceliyeen taliyaha oo ay sheegeen in uu ka hortagay in ‘xaaladda ay faraha ka baxdo.’

“Waxaad ku mahadsan tahay Taliye Nuur Gaabow in aad la wareegto amniga Bomas kana hortagtay in xaaladda ay faraha ka baxdo” ayuu Twitter-ka kusoo qoray, Sanatarkii hore ee Mandheera, Bilow Keerow.

Thank you DIG Noor Gabow for taking charge in Bomas and saving a situation that spiraled out if hand. pic.twitter.com/WY4W9XHzlh

Buuq iyo jahwareer ayaa shaley harreeyay xarunta Bomas ee looga dhawaaqay In Ruto uu ku guuleysatay doorashada madaxtinimada ee Kenya.

Waxay u muuqatay in uu buuqa ka dhashay markii qof taageersanaa Raila Odinga uu isku dayay in uu hor istaago in uu hadlo guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Chebukati.

Waxaana xaaladda dejiyay sarkaal ka tirsan booliska Kenya. Guddiga doorashada iyo xuduudaha ee Kenya, ayaa laba garab u kala qeybsamay, xilli la sugayey in lagu dhawaaqo natiijada kama danbeysta ah ee doorashadii guud ee ka dhacday dalkaas.

Dr. Ezekiel Mutua, oo kamid ah shacabka reer Kenya ee adeegsada barta Twitter-ka ayaa sheegay in Nuur Gaabow ‘ uu dalka ka badbaadiyay in uu galo qalalaase’.

“Mararka qaar ninka ragga ah wuxuu qaataa go’aanka ugu habboon si uu dalka u badbaadiyo, Nuur Gaabow, taliye ku xigeenka guud ee booliska waa ninkii shaley xasiloonida iyo kala danbeynta kusoo celiyay xarunta Bomas, badbaadiyay nolol badan kana hortagay qalalaase dhanka dastuurka ah, waa halyeey” ayuu yiri Dr. Ezekiel Mutua.

Sometimes all it takes is one man to make the right decision and save the country. This man Noor Gabow, the Deputy Inspector General of Police is the man who restored law and order at the Bomas of Kenya yesterday, saved lives and forestalled a constitutional crisis. He’s a hero! pic.twitter.com/MlHqBok13r