Waa kuma amiirka cusub ee dalka Kuwait oo Soomaaliya xiriir dhow la leh?

Sheekh Meshal Al-Axmad Al-Sabaax ayaa loo dhaariyay inuu noqdo amiirka cusub ee boqortooyada Kuwait, kadib kalfadhi gaar ah oo golaha qaranka ee dalkaasi ay yeesheen, Amiirka cusub ayaa waxa uu ballan qaaday inuu yahay “muwaadin daacad u ah dadkiisa iyo dalkiisa.”

Amiirka cusub ayaa khudbaddii ugu horreysay ee uu ka hor jeediyo Golaha Shacbiga waxa uu ku dhaliilay Xukuumadda iyo Golaha Wakiillada, waxaana uu ku eedeeyay in ay danta shacabka wax u dhimayaan.

Waxaanu yiri “Waxaan khudbadeheenii hore ku adkaynay in ay jiraan xuquuqo qaran oo ay waajib tahay in ay fulaan, kuwaas oo hay’adaha sharci dejinta iyo fulinta qaranka iyo shacabkaba dan u ah, sidaa darteed ma aynaan arag wax isbedel ah ama sixid ah oo arrintaas lagu sameeyay, balse arrintu waxay gaartay markii awoodaha fulinta iyo sharci dejintu ay is kaashadeen oo ay isla garteen in la dhaawaco danaha dalka iyo dadkaba.”

Dowladda Sheekh Axmed Nawaf Al-Axmad Al-Sabaax oo uu dhalay Amiirka geeriyooday ayaa istiqaaladeeda u gudbisay Sheekh Mishaal.

Sheekh Mishaal waxa uu la wareegay xilka Amiirka cusub ee Kuwait kadib geeridii Amiir Nawaf Al-Ahmad Al-Sabaax ee December 16-keedii, 2023-ka, isaga oo 86 jir ah, kadib markii uu xukumay Kuwait saddex sano.

Sheekh Meshaal waxa uu la wareegay dhaxal sugaha 7-dii Oktoobar, 2020-kii, isagoo raacaya talada Amiirka geeriyooday iyo ballan qaadka daacadnimada ee golaha Shacbiga.

Sheekh Mishaal waxa uu dhashay sannadkii 1940-kii, waana wiilka toddobaad ee uu dhalay hoggaamiyihii hore ee Kuwait, Sheekh Axmed Al-Jaber Al-Sabaax, waxaana ay walaalo yihiin Amiirka geeriyooday.

Hay’adaha amniga

Sheekh Mishaal waxa uu waxbarashadiisa ku qaatay dugsiga Al-Mubarakiya Nizamiya ee dalka Kuwait, kadibna waxa uu u wareegay dalka Ingiriiska oo uu ka bartay culuunta Booliska, halkaas oo uu ku biiray kulliyadda Booliska ee Hinden ee dalka Ingiriiska oo uu ka qalin jabiyay sannadkii 1960-kii.

Sheekh Mishaal ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah ragga ugu muhiimsan ammaanka Kuwait, isagoo madax ka ahaa waaxda baarista guud sanadihii 1967-dii ilaa 1980-kii. Hay’addan oo uu gacantiisa ku hayay, ayaa loo beddelay maamulka hay’adda nabadsugidda dowladda oo magacan weli sidata.

Sannadkii 2004-tii waxa uu noqday Taliye ku xigeenka ciidanka qaranka oo ay la socotay darajada Wasiirnimo, ka horna waxa uu noqday Madaxweynaha hay’adda nabad-sugidda Qaranka oo uu ka soo shaqeeyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha.

Qoraalka sawirka,Sheekh Meshal Al-Axmad Al-Sabaax

Sheekh Meshaal Al-Sabaax ayaa saameyn xooggan ku dhex leh Ciidanka Ilaalada Qaranka oo ah Hay’ad Millateri oo ka madax bannaan ciidanka xoogga dalka iyo booliska, waxaana ay ujeeddadeedu tahay in ay gacan siiso Ciidamada Qalabka Sida iyo Hay’adaha Amniga Qaranka iyo in ay ka qeyb qaataan ujeeddooyinka difaaca ee qaranka.

Sheekh Mishaal waa dhif in lagu arko warbaahinta. Amiirkii hore ee Kuwait, Sheekh Jaber Al-Axmad Al-Jaber Al-Sabah, ayaa 1977-dii u magacaabay madaxa waxa ay ugu yeeraan Diwan ee ah ama khuseeya barnaamijyada hiddaha iyo gabayada caanka ah.

Waxa kale oo uu guddoomiye sharafeed kasoo noqday ururka duuliyayaasha Kuwait ilaa 1973-kii, waana mid ka mid ah aas-aasayaashii iyo guddoomiye sharafeedkii ururka Amateurs Radio ee Kuwait.

Sida laga soo xigtay mareegaha ilaalada ee Kuwait, Sheekh Mishal waxa uu aad u jecelyahay ugaarsiga iyo safarrada dhulka.

Xiriirka Soomaaliya iyo Kuwait

Qoraalka sawirka,Soomaaliya iyo Kuwait

Sanadkii 2022-kii, Dowladda Soomaaliya iyo Sanduuqa Horumarinta kuwait ayaa soddon sanno kadib dib u bilaabay xiriirka iyo wada shaqeynta taageerada dhaqaalaha.

Heshiiskaan oo ka dhacay dalka Kuwait ayaa dowladda Soomaaliya waxaa u saxiixay, Ambasaddor Dr. Cabdullaahi Maxammed Odowaa iyo agaasimahha guud ee Sanduuqa horumarinta dalka Kuwait Sayid Marwaan Al-Qanem.

Heshiiskaan oo qeyb ka ahaa barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya ayaa waxaa uu dib u bilaabay wada shaqeyntii u dhaxeysay labada dhinac kaasi oo hakad ku jiray muddo ku dhow 30 sanno oo Soomaaliya ay ku jirtay burburka iyo dowlad la’aanta.

Sanduuqa Horumarinta dalka Kuwait ayaa burburkii kahor Soomaaliya ka taageerayay fulinta mshaariic badan oo muhim ah oo ay qeyb ka yihiin kaabayaasha dhaqaalaha dalka.

Dowladda Kuwait ayaa horraan ka qayb qaadatay caawinta dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen, iyada oo u qorsheysay lacago si wax loogu qabto dadka ay abaaruhu halakeeyeen.